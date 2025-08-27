รู้จัก หนอนแมลงวันกินเนื้อ หลังสหรัฐออกมายืนยัน พบมนุษย์ติดเชื้อรายแรก

รู้จัก หนอนแมลงวันกินเนื้อ หลังสหรัฐออกมายืนยัน พบมนุษย์ติดเชื้อ
จากกรณี โฆษกของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อปรสิตจากหนอนแมลงวันกินเนื้อ หรือ เอ็นดับเบิลยูเอส (New World screwworm-NWS) รายแรกในประเทศในแมริแลนด์ ในผู้ป่วยที่เดินทางมาจากเอลซัลวาดอร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในภูมิภาคอเมริกากลาง
ต่อมา สำนักงานสาธารณสุขของรัฐแมริแลนด์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ผู้ป่วยหายดีจากการติดเชื้อปรสิตกินเนื้อชนิดนี้แล้ว และไม่มีข้อบ่งชี้ว่าแพร่เชื้อสู่คนหรือสัตว์
กรณีดังกล่าว ทำให้ราคาซื้อขายปศุสัตว์ล่วงหน้าร่วงลงอย่างหนัก จากความกังวลว่าจะระบาดในปศุสัตว์ โดย เจ้าของฟาร์มต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
ตามการคาดการณ์ของสหรัฐ การระบาดอาจจะทำให้เศรษฐกิจในเท็กซัส ซึ่งเป็นรัฐที่ผลิตปศุสัตว์มากที่สุดของสหรัฐ เสียหายกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์
ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ หรือ ซีดีซี (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ได้ออกมายืนยันกรณีพบผู้ป่วยรายแรก จากผู้ที่เดินทางกลับจากเอลซัลวาดอร์ เมื่อ 4 สิงหาคม ก่อนจะประกาศออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจาก รอยเตอร์ รายงานถึงอีเมลล์ของเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมเนื้อวัว เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในซีดีซี ถึงคนในรัฐแมริแลนด์ ที่เดินทางมาจากกัวเตมาลา
การแพร่ระบาดของ หนอนแมลงวันกินเนื้อ (New World Screwworm (NWS) เป็นตัวอ่อนของแมลงวันชนิดหนึ่ง ที่มักทำรังอยู่ในบาดแผลของสัตว์เลือดอุ่น เมื่อฟักไข่ออกมา ตัวอ่อนของหนอนแมลงวันกินเนื้อจะค่อยๆใช้ปากแหลมคมกัดเนื้อของสัตว์ กินพวกมันทั้งเป็น จนทำให้ตายลงหากไม่ได้รับการรักษา
หนอนร้าย แพร่ระบาดไปทั่วอเมริกากลาง ตั้งแต่ต้นปี 2556 โดยมีรายงานการระบาดใน เบลีซ คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เม็กซิโก นิการากัว และปานามา
แมลงชนิดนี้ แพร่ระบาดทางตอนใต้ของเม็กซิโก เมื่อปลายปีที่แล้ว ทำให้เกิดความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมการเกษตรของสหรัฐ และส่งผลให้ท่าเรือค้าขายวัว ม้า และ ควาย บริเวณชายแดนต้องปิดตัวลง
ปรสิตนี้ เป็นภัยคุกคามสำคัญต่อประชากรสัตว์ และ แหล่งอาหาร สหรัฐได้กำจัดหนอนนี้ ในช่วงทศวรรษ 1960-1970 โดยการเพาะพันธุ์ตัวผู้ที่ผ่านการทำหมันแล้ว และกระจายพวกมันออกไปเพื่อผสมพันธุ์กับตัวเมีย
ในเดือนนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐ ประกาศจะสร้างโรงเพาะแมลงวัน ที่ ฐานทัพอากาศมัวร์ ในเมืองเอดินเบิร์ก รัฐเท็กซัส ที่จะเพาะแมลงวันปลอดเชื้อได้ 300 ล้านตัวต่อสัปดาห์ โดยโรงงานดังกล่าว จะทำงานร่วมกับโรงงานในปานามาและเม็กซิโก ซึ่งจะช่วยต่อสู้กับศัตรูพืชชนิดนี้
ดร. ฟิลลิป คอฟแมน ศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัย Texas A&M ให้สัมภาษณ์ ซีเอ็นเอ็นว่า หนอนแมลงวันกินเนื้อ เป็นตัวอ่อนปรสิต ของแมลงวันหัวเขียวสีน้ำเงินเมทัลลิกชนิด Cochliomyia hominivorax แตกต่างจากแมลงวันหัวเขียวชนิดอื่นๆ มีถิ่นกำเนิดในซีกโลกตะวันตก กินเนื้อสัตว์มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว
หนอนแมลงวันกินเนื้อนี้ พบในสัตว์เลือดอุ่นส่วนใหญ่ รวมถึงม้าและวัว นอกจากนี้ยังสามารถแพร่เชื้อสู่สัตว์เลี้ยงและมนุษย์ได้อีกด้วย
หลังผสมพันธุ์ แมลงวันตัวเมียจะหาเหยื่อที่ยังมีชีวิต มาเกาะบนบาดแผลของมันและวางไข่ได้มากถึง 200-300 ฟอง หลังจาก 12-24 ชั่วโมง ไข่ทั้งหมดจะฟักออกมา และพวกมันจะเริ่มขุด ดูดกินเนื้อเยื่อของสัตว์นั้น ทำให้เกิดแผลที่ใหญ่ขึ้น โดยแมลงวันนี้ สามารถฆ่าสัตว์ได้ภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์และแพร่เชื้อไปยังสัตว์อื่นๆ
สำหรับอาการของโรคนั้น จะมีรอยโรคบนผิวหนัง ที่อธิบายไม่ได้และไม่หาย บาดแผลแย่ลงเรื่อยๆ มีเลือดออกจากปากแผล รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของตัวอ่อนภายในบาดแผล หรือ เจ็บผิวหนัง จมูก ปาก หรือตา ทั้งยังเห็นหนอนแมลงวันอยู่รอบๆ หรือในแผลเปิด ทั้งมีกลิ่นจากบริเวณที่ระบาด
ทั้งนี้ หากติดเชื้อแทรกซ้อนอาจทำให้เกิดไข้หรือหนาวสั่นได้
โดยผู้มีปัจจัยเสี่ยงนั้น ต้องระมัดระวังหากเดินทางไปยังที่ๆ มีการระบาด มีบาดแผลเปิด มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
สำหรับวิธีป้องกันนั้น ต้องรักษาแผลเปิดให้สะอาดมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงแขนยาว และถุงเท้าเพื่อจำกัดบริเวณที่อาจถูกกัด โดยหากพบว่ามีแมลงในบาดแผลของร่างกาย ให้เร่งแจ้งแพทย์ทันที
รวบรวมจาก CNN , Reuters , CDC และ Animal and Plant Health Inspection Service