ทรัมป์ ปลื้ม! ส่งจดหมายขอบคุณ ฮุน มาเนต เสนอชื่อชิงโนเบลฯ อวยนายกฯกัมพูชาเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง

ทรัมป์ ปลื้ม! ส่งจดหมายขอบคุณ ฮุน มาเนต เสนอชื่อชิงโนเบลฯ หลังหย่าศึกไทย-กัมพูชา อวย นายกฯกัมพูชา เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เผยแพร่จดหมาย จาก โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ลงวันที่ 20 ส.ค. 2568 ขอบคุณ นายกฯ กัมพูชา ที่เสนอชื่อตนเองชิงรางวัลโนเบล สันติภาพ ข้อความระบุว่า
“ท่านนายกรัฐมนตรี ฮุนมาเนต
กรุงพนมเปญ
ขอบคุณสำหรับจดหมายที่กรุณาส่งมาให้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเสนอชื่อผมเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยกับท่านเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งกับประเทศไทย กัมพูชามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใจ ผมสัมผัสได้ว่าท่านเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์ และชื่นชมในสันติภาพ ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในข้อตกลงหยุดยิงซึ่งยุติการสู้รบอันโหดร้ายและช่วยชีวิตผู้คนนับพันได้
บัดนี้ เราสามารถมุ่งเน้นไปที่ความรุ่งเรืองของประเทศอันยิ่งใหญ่ทั้งสองของเราได้แล้ว
ลงชื่อ โดนัลด์ ทรัมป์
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา”