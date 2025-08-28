มะกันช็อก! มือปืนยิงเด็ก คาโบสถ์มินนีแอโพลิส ดับ 2 เจ็บ 17
เจ้าหน้าที่เผยว่า คนร้ายได้ใช้อาวุธปืน 3 กระบอก ยิงทะลุหน้าต่างกระจกสีเข้าไปในโบสถ์คาทอลิกแห่งหนึ่งในเมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ที่นักเรียนกำลังเข้าร่วมพิธีมิสซาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้เด็กเสียชีวิต 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 17 คน
ไบรอัน โอฮารา ผู้บัญชาการตำรวจมินนีแอโพลิส เผยว่า เหตุยิงดังกล่าวจบลงเมื่อผู้ก่อเหตุ ซึ่งตำรวจระบุว่าคือนายโรบิน เวสต์แมน อายุ 23 ปี ซึ่งเคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ได้ปลิดชีพตัวเองที่ด้านหลังของโบสถ์ แต่ตำรวจยังไม่เปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุสลดครั้งนี้
อย่างไรก็ดี ในคลิปวิดีโอที่มือปืนบันทึกไว้ล่วงหน้า เวสต์แมนกล่าวถึงภาวะซึมเศร้าและความหลงใหลในผู้ก่อเหตุกราดยิงในอดีต
คาช พาเทล ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) ระบุว่า กำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็น การก่อการร้ายภายในประเทศและอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มุ่งเป้าไปที่ชาวคาทอลิก
เหยื่อ 2 รายเป็นเด็กวัย 8 และ 10 ปี ถูกยิงเสียชีวิตบนที่นั่ง ระหว่างการประกอบพิธี เสียงปืนทำให้พิธีมิสซากลายเป็นความโกลาหล ขณะที่ผู้ร่วมพิธีต่างพากันมุดหลบหลังเก้าอี้ ขณะที่เด็กโตต้องพยายามช่วยกันปกป้องเด็กเล็ก โอฮาราเผยว่า ทางออกของโบสถ์อย่างน้อยสองทางถูกปิดกั้นด้วยแผ่นไม้จากด้านนอก
เหตุยิงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างพิธีมิสซาสำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปีในวันพุธแรกของปีการศึกษา ที่โรงเรียนคาทอลิกแอนนันซิเอชั่น
“นี่คือการใช้ความรุนแรงโดยเจตนาต่อเด็กผู้บริสุทธิ์ และคนอื่นๆ ที่กำลังประกอบพิธีทางศาสนา เป็นความโหดร้ายและขี้ขลาดอย่างแท้จริง ในการยิงปืนเข้าไปในโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเด็กๆ มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้” โอฮารากล่าว
ขณะที่ผู้บาดเจ็บ 17 คน เป็นนักเรียนอายุ 6–18 ปี 14 คน และผู้เป็นสูงอายุวัยกว่า 80 ปีอีก 3 คน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนเชื่อว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะหายดี
รายงานระบุว่า เวสต์แมน ซึ่งในเวลานั้นใช้ชื่อแรกว่า โรเบิร์ต เคยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ โอฮาราระบุว่า ผู้ก่อเหตุวางแผนที่จะแผยแพร่แถลงการณ์บางอย่าง ซึ่งตั้งเวลาเผยแพร่บน YouTube แต่ถูกเจ้าหน้าที่ถูกลบออกไปแล้ว
รอยเตอร์ระบุว่าได้ตรวจสอบวิดีโอดังกล่าว ซึ่งเผยข้อความที่คล้ายจดหมายลาตาย มือปืนแสดงความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้า และต้องการก่อเหตุกราดยิง พร้อมทั้งเขียนชื่อของมือปืนที่เคยก่อเหตุในโรงเรียนในอดีตลงบนแม็กกาซีนปืน และมีแนวคิดการเมืองหลากหลายที่สับสน
คริสตี โนม รัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐ ระบุบน X ว่า ผู้ก่อเหตุอ้างว่าตนเป็นคนข้ามเพศ สัตว์ประหลาดที่วิปริตตัวนี้มุ่งเป้าทำร้ายผู้ที่เปราะบางที่สุด นั่นคือเด็กๆ ที่กำลังสวดมนต์ในพิธีมิสซาเช้าวันแรกของปีการศึกษา
เอกสารศาลเผยว่า เวสต์แมนเปลี่ยนชื่อจากโรเบิร์ตในปี 2020 โดยระบุถึงการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเพศหญิง
จาค็อบ เฟรย์ นายกเทศมนตรีมินนีแอโพลิส กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า ใครก็ตามที่ฉวยโอกาสใช้เหตุการณ์นี้เพื่อใส่ร้ายชุมชนคนข้ามเพศ หรือชุมชนใดก็ตาม แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว พร้อมชี้ว่า การเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายเป็นต้นตอของการกราดยิงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสหรัฐ
เหตุการณ์ที่โรงเรียนแอนนันซิเอชั่น ซึ่งมีนักเรียนราว 395 คนในครั้งนี้ ถือเป็นการกราดยิงในสถานศึกษาครั้งที่ 146 ของสหรัฐนับตั้งแต่ต้นปีนี้ แต่ครั้งนี้ต่างออกไปเพราะผู้ก่อเหตุยิงจากภายนอกเข้าไปในอาคาร
โอฮาราระบุว่า เวสต์แมนยิงปืนหลายนัดโดยใช้ทั้งปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง และปืนพก ซึ่งล้วนซื้อมาอย่างถูกกฎหมายและเพิ่งซื้อมาเพียงไม่นาน เจ้าหน้าที่ยังพบอาวุธเพิ่มเติมในสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยด้วย
บันทึกสาธารณะแสดงให้เห็นว่า มารดาของเวสต์แมนเคยทำงานเป็นผู้ช่วยธุรการที่โบสถ์แอนนันซิเอชั่น
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เวสต์แมนไม่มีประวัติอาชญากรรมและดูเหมือนจะลงมือเพียงลำพัง ผู้ต้องสงสัยเคยทำงานอยู่ที่ร้านขายกัญชาในรัฐมินนิโซตา แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้ว
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ สั่งลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศ เพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว