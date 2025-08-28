มาริษพบทูตญี่ปุ่น-หัวหน้า UNODA ย้ำต้องรักษาความน่าเชื่อถือ อนุสัญญาออตตาวา
กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับนางสาวอิชิกาวะ โทมิโกะ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำการประชุมด้านการลดอาวุธ ประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 22 (อนุสัญญาออตตาวา) โดยมีนางสาวแคโรลีน-เมลานี เรกิมบัล หัวหน้าสำนักงานกิจการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (UNODA) เข้าร่วมการหารือด้วย
กระทรวงต่างประเทศชี้ว่า ท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา นับเป็นโอกาสสำคัญที่รัฐมนตรีต่างประเทศได้แบ่งปันข้อมูลสำคัญและพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ของทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาได้ลอบวางไว้ในพื้นที่อธิปไตยของไทย ส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจำนวนมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาออตตาวาอย่างร้ายแรง เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ฝ่ายไทยยังได้พบทุ่นระเบิด PMN2 ที่เพิ่งวางไว้ใหม่ในพื้นที่อธิปไตยไทย หลังจากที่ทหารกัมพูชาได้รุกล้ำเข้าไปในดินแดนไทยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 และเมื่อเช้าที่ 27 สิงหาคมด้วย
นายมาริษได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความน่าเชื่อถือของอนุสัญญาออตตาวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการทำงานของคณะกรรมการที่ดูแลและกำกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา และตอกย้ำการสนับสนุนอย่างแข็งขันของไทย รวมถึงบทบาทสำคัญของ UNODA ในการสนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งถึงการดำเนินการต่อไปของไทย และความคาดหวังของไทยในการให้กัมพูชากลับสู่การดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาและร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไป