สะเทือนใจ ผู้ชายนับสิบ มอมยา-ข่มขืน ด.ช.กำพร้า วัย 13 ในงานเทศกาลใหญ่ ที่โมร็อกโก

สะเทือนใจ ผู้ชายกว่า 10 คน มอมยา-ข่มขืน ด.ช.กำพร้า วัย 13 ในงานเทศกาลใหญ่ ที่โมร็อกโก
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า เด็กชาย วัย 13 ปี ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล หลังโดนมอมยา และล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ชายมากกว่า 10 คน ในโมร็อกโก
โมฮาเหม็ด (นามสมมติ) วัย 13 ปี อาศัยอยู่ในเมืองยูสซูเฟีย (Youssoufia) ที่จัดเป็นบริเวณในสุดของโมร็อกโค มีรายงานว่า โมฮาเหม็ด เป็นเด็กกำพร้าพ่อ เขาใช้ชีวิตด้วยการขายกระเป๋า และทำงานในจุดจอดรถที่ตลาดเพื่อช่วยแม่หารายได้ ที่ตอนนี้เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และกำลังเข้ารับบำบัดทางจิตเวช
โมฮาเหม็ด เห็นช่องทางทำรายได้เสริม จากเทศกาลยอดนิยม และยิ่งใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก อย่าง ‘มูสเซม’ (moussem) จัขึ้นดที่เมืองบริเวณชายฝั่งของอัลจาดีดา เมื่อวันพฤหัสบดี (21 ส.ค.) งานเทศกาลดังกล่าวดึงดูดผู้คนเกือบครึ่งล้าน แต่แล้วในคืนนั้นเอง ‘โมฮัมเหม็ด’ เด็กชายวัย 13 ปี ถูกวางยา และล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ชายกว่าสิบคนจากภูมิภาคดังกล่าว
ขณะเดียวกัน สำนักข่าวเฮสเปรส รายงานว่า ตำรวจโมร็อกโกได้จับกุมและระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว และเมื่อวันอังคาร (26 ส.ค.) โมฮาเหม็ดอยู่ในอาการตกใจ และสูญเสียการมองเห็น ขณะที่พยานเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า โมฮาเหม็ดพยายามเดินทางกลับเมือง ด้วยรถบัส
ผู้โดยสารคนอื่นๆ เห็นว่า อาการของเขาทรุดลง ระหว่างเดินทาง จึงแจ้งตำรวจ ต่อมาได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในเมืองทันที อย่างไรก็ตาม จากการวินิจฉัยของแพทย์ ยืนยันว่า เขาถูกข่มขืน และส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลเพื่อตรวจอย่างละเอียด สำหรับอาการของเขา คือ แทบขยับตัวหรือพูดไม่ได้ อาการเข้าขั้นวิกฤต และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างรุนแรง โดยตอนนี้เขากำลังรับเข้าการประเมินทางจิตวิทยาอย่างละเอียด
ฮามิด ราวดี ผู้ประสานงานของมูลนิธิเอเอ็มดีเอช สาขายูสซูเฟีย ให้สัมภาษณ์ว่า คนร้ายข่มขืนเด็กชายหลังจากวางยา เขาผลัดกันทำร้ายร่างกาย ขณะที่เด็กชายนอนหมดสติอยู่ในเต็นท์ สถานการณ์ของเขาสิ้นหวังมาก ภาพที่เราเห็นในโรงพยาบาล เจ็บปวดอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การสืบสวนของตำรวจยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตามข่าวสะเทือนใจที่เกิดขึ้นจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอีกครั้ง ว่า ควรนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้หรือไม่