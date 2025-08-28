ครั้งแรก! เอเปค 2025 ถก ‘อุตสาหกรรมวัฒนธรรม’ กลไกขับเคลื่อนศก.-ความร่วมมือ
ผู้สื่อข่าวมติชนรายงานจากเมืองคยองจู จังหวัดคยองซังเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ ว่า การประชุมระดับสูงด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม APEC 2025 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่ 27 สิงหาคม ที่โรงแรมฮิลตันคยองจู โดยถือเป็นการประชุมในกรอบนี้ครั้งแรก เพื่อเป็นโอกาสและเวทีให้รัฐมนตรีวัฒนธรรมของชาติสมาชิกเอเปคมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
การประชุมระดับสูงด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม APEC 2025 (HLD-CCI) ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม มีรัฐมนตรีวัฒนธรรมของชาติสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม โดยมีประธานของการประชุมคือ นายแช ฮวี-ย็อง รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ (MCST) ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยที่เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวได้แก่ นางรักชนก โคจรานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
การประชุม HLD-CCI แบ่งการหารือเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรกคือ ความเชื่อมโยง ซึ่งเนื้อหาหลักของการหารือคือการทำให้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวเร่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเปค โดยมีการพูดถึงแนวทางต่างๆ ที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันด้านวัฒนธรรมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การหารือในช่วงที่ 2 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ นวัตกรรม โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างทั่วถึง หารือถึงความร่วมมือในนโยบายด้านเอไอ การใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต
ส่วนการหารือในช่วงที่ 3 คือเป็นเรื่อง ความรุ่งเรืองร่วมกัน มีสาระสำคัญคือการแลกเปลี่ยนนโยบายและเครือข่ายระหว่างประชาชนสู่ประชาชนของสมาชิกเอเปค เพื่อให้เกิดความร่วมมือระยะยาวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ
ในช่วงเย็นวันเดียวกัน ที่ประชุม HLD-CCI เอเปค 2025 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมความว่า ที่ประชุมเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทมากขึ้นในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในหมู่เขตเศรษฐกิจเอเปค โดยมีการหารือใน 3 ประเด็นหลักในเรื่องความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจากกลไกของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สอดคล้องไปกับหัวข้อหลักของการประชุมเอเปค 2025 ที่เกาหลีใต้ คือ เสริมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน เชื่อมโยงอย่างมีนวัตกรรม นำสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน
ในหัวข้อเรื่องความเชื่อมโยงนั้น ที่ประชุมเห็นว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเปค รวมถึงการสร้างงานและขยายโอกาสการค้า ขณะเดียวกันก็ยังคงเคารพในสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเชื่อว่าจะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยและความเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาชน ธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม และกระตุ้นการท่องเที่ยว
ขณะที่ในหัวข้อด้านนวัตกรรม ที่ประชุมมองเห็นถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง เอไอ ในการผลักดันขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีดิจิทัลยังมอบโอกาสใหม่ที่การช่วยในการเข้าถึงการรักษา การปกป้อง และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ที่ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นถึงผลกระทบของเอไอที่มีต่อภาควัฒนธรรม รวมถึงโอกาสต่อโมเดลธุรกิจต่างๆ และอาชีพ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันให้ความสำคัญและทุ่มเทความพยายามเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่วนในหัวข้อสุดท้ายคือ ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการหารือในเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในเอเปค จึงขอให้แต่ละเขตเศรษฐกิจศึกษาแนวทางสร้างความร่วมมือผ่านกลไกของเอเปค ทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจและผู้รังสรรค์ผลงาน ตามแผนปฏิบัติการลา เซเรนา เพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม ค.ศ. 2019 – 2030
นายแชให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ผลการประชุมวันนี้จะมีผลต่อไปจนถึงปีหน้า และจะมีการประชุมนี้กรอบดังกล่าวในการประชุมเอเปคครั้งต่อๆ ไป ซึ่งเกาหลีใต้จะให้ความร่วมมือกับจีน ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคในปีหน้าต่อไปเช่นกัน