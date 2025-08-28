ปูติน-ผู้นำคิม-ปธน.อิหร่าน ตบเท้าร่วมพิธี ‘วันแห่งชัยชนะ’ ที่จีน 3 ก.ย.นี้
กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า ผู้นำต่างประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ ที่เป็นการเดินแถวสวนสนามของทหารครั้งใหญ่ในกรุงปักกิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบวันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้อย่างเป็นทางการ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 กันยายนนี้
นายหง เล่ย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวขณะแถลงข่าวว่า ผู้นำต่างประเทศ 26 คนจะเข้าร่วมพิธีสวนสนาม ซึ่งรวมถึง ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก ของเบลารุส ประธานาธิบดีมาซูด เปซาชเกียน ของอิหร่าน ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ของอินโดนีเซีย และวู วอน-ชิก ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลีใต้
ขบวนพาเหรด “วันแห่งชัยชนะ” ของจีนในวันที่ 3 กันยายนนี้ จะเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่กำลังเติบโตของจีน และแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางการทูตระหว่างจีน รัสเซีย และประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก
ในวันดังกล่าว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะตรวจแถวทหารหลายหมื่นนาย ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ร่วมกับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศและผู้นำระดับสูงของจีน
ขบวนพาเหรดทางทหารที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในขบวนพาเหรดที่ใหญ่ที่สุดของจีนในรอบหลายปี จะจัดแสดงยุทโธปกรณ์ล้ำสมัย เช่น เครื่องบินขับไล่ ระบบป้องกันขีปนาวุธ และอาวุธความเร็วเหนือเสียง
เคซีเอ็นเอรายงานว่า นายคิม จอง อึน เดินทางเยือนจีนตามคำเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เนื่องจากจีนเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของเกาหลีเหนือ ทั้งยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศที่ถูกโดดเดี่ยว แม้ว่าจีนจะร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ในการคว่ำบาตรโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในปี 2017 ก็ตาม
การเดินทางเยือนจีนของผู้นำคิม ยังมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ แสดงความปรารถนาที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งของเขา แต่ดูเหมือนว่าคิม จองอึน น่าจะได้พบกับปูติน ก่อนที่จะพบกับทรัมป์ ทั้งยังไม่แน่ชัดว่าโอกาสที่ทรัมป์และคิมจะได้พบกันในระหว่างที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งวาระ 2 จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ด้วย