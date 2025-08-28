ปธน.อาร์เจนตินา หนีอุตลุด! เจอม็อบหนุนฝ่ายค้าน ปาก้อนหินใส่ ขณะช่วยหาเสียง (คลิป)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีฆาบิเอร์ มิเลย์ แห่งอาร์เจนตินา ถูกทีมอารักขาความปลอดภัยของเขาพาหลบหนีขึ้นรถไปยังที่ปลอดภัย หลังจากเขาถูกกลุ่มผู้ประท้วงปาก้อนหิน ขวดน้ำและข้าวของอื่นๆ เข้าใส่ขบวนรถของเขาในขณะที่ประธานาธิบดีมิเลย์กำลังลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้งบริเวณถนนโลมาสดีซาโมรา จังหวัดบัวโนสไอเรส ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคเปโรนิสต์ อันเป็นพรรคฝ่ายค้าน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา
ข่าวระบุว่า เหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีมิเลย์ยืนอยู่บนหลังรถปิ๊กอัพ พร้อมกับคารินา มิเลย์ น้องสาวของเขาที่มีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดี โดยมีเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยคอยดูแลอยู่ ในระหว่างที่ประธานาธิบดีมิเลย์กำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นและเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึง
โดยกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งถูกระบุว่าเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านได้ขว้างปาก้อนหินและขวดน้ำเข้าใส่ผู้นำอาร์เจนตินา ก่อนที่ขบวนรถของประธานาธิบดีมิเลย์จะเร่งความเร็วหนีไป ในขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงตะโกนไล่ว่า “มิเลย์ ออกไป” นอกจากนี้ยังเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนนายมิเลย์กับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านที่เผชิญหน้ากันในช่วงเวลานั้นด้วย
ในเวลาต่อมานายมานูเอล อาดอร์นี โฆษกของประธานาธิบดีมิเลย์ โพสต์บน X ว่า สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้โจมตีขบวนรถของประธานาธิบดี แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุ ประธานาธิบดีมิเลย์ได้โพสต์รูปตัวเองยืนชูนิ้วโป้งแสดงยืนลักษณ์ว่าปลอดภัยดี ยืนอยู่กับน้องสาวของเขาและสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆ พร้อมโจมตีกลุ่มฝ่ายค้านว่า “เมื่อหมดหนทางทางความคิด จึงหันกลับไปใช้ความรุนแรงอีกครั้งด้วยการปาก้อนหิน”
ทั้งนี้ มาตรการรัดเข็มขัดอย่างเข้มงวดของประธานาธิบดีมิเลย์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนั้น ได้ทำให้มีการตัดลดลงงบประมาณบริการสาธารณะหลายด้านลงอย่างมาก ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวอาร์เจนตินาจำนวนมาก เหตุการณ์ครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในขณะที่คนวงในของประธานาธิบดีมิเลย์หลายคน รวมถึงน้องสาวของเขากำลังพัวพันกับคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตรับสินบนในหน่วยงานเพื่อผู้พิการของอาร์เจนตินาด้วย