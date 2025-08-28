‘มิน อ่อง ลาย’ เดินสาย ลงพื้นที่จัดเลือกตั้ง ปูทางหาเสียงให้พรรคทหาร
อิรวดี สื่อเมียนมารายงานว่า พลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 7 เมืองและ 1 นครใหญ่ใน 3 ภูมิภาคของประเทศ มานับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้ถึงมกราคมปีหน้า ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือสร้างภาพให้รัฐบาลทหารดูมีความชอบธรรมเท่านั้น
โดยมิน อ่อง ลาย ได้เดินทางไปยังเมืองตองอูและเมืองพะโค ในภูมิภาคพะโค ตามด้วยนครย่างกุ้ง ต่อไปยังเมืองมะกเว เมืองเอกของภูมิภาคมะกเว เมืองมิ่นบู้ บ้านเกิดของเขาเอง เมืองเชาะ เมืองอองลาน และ เมืองเยนานช่อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ที่จะมีการจัดเลือกตั้งในช่วงแรกของเมียนมาในวันที่ 28 ธันวาคมที่จะถึงนี้
การลงพื้นที่ครั้งนี้ต่างไปจากครั้งก่อนๆ ที่หนักไปทางการสร้างวาทกรรมเรื่องการพัฒนาและการปกครองโดยทหาร แต่ครั้งนี้มิน อ่อง ลาย ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง โดยกล่าวที่เมืองตองอูเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ด้วยการเรียกร้องให้ทหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้ง ขณะที่กล่าวที่เมืองมะกเวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม โดยเรียกร้องให้ทหาร ครอบครัวของทหาร และประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและเลือกผู้สมัครที่ทำเพื่อประโยชน์ของชาติ ส่วนในการเยือนบ้านเกิดของตนเอง มิน อ่อง ลาย เน้นย้ำให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ต้องมีแผนและดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และในการเยือนเมืองเชาะและเยนานช่อง มิน อ่อง ลาย ได้ให้คำมั่นว่าจะส่งมอบอำนาจให้กับพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง
การพบปะประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการเลือกตั้งในเฟสแรกของมิน อ่อง ลาย ถูกมองว่าเป็นการเดินสายหาเสียงโดยตรงให้กับพรรคการเมืองตัวแทนของกองทัพเมียนมานั่นคือ พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา(ยูเอสดีพี)ขณะที่มีการคาดหมายว่ามิน อ่อง ลาย พยายามแสวงหาการเข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีผ่านระบบการแต่งตั้งโดยรัฐสภาที่มีผู้แทนทหารและส.ส.จากพรรคยูเอสดีพีหนุนหลัง
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2008 ได้สงวนที่นั่ง 25% ในรัฐสภาเมียนมาให้กับกองทัพ ซึ่งเมื่อรวมกับส.ส.ในสภาที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นพันธมิตรกับกองทัพแล้ว ก็จะทำให้กลุ่มอำนาจทหารครองเสียงข้างมากในรัฐสภา ซึ่งทำให้เป็นที่แน่นอนว่าผู้นำรัฐบาลทหารจะกุมอำนาจปกครองประเทศต่อไปได้ ในขณะที่รัฐบาลชาติตะวนตกรวมถึงสหรัฐวิพากษ์จารณ์ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลทหารไม่สามารถถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรม