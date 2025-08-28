เดือด! ทัพรัสเซีย ส่งโดรน-ขีปนาวุธ ถล่มเคียฟครั้งใหญ่ ดับอย่างน้อย 14 ศพ เจ็บครึ่งร้อย
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า รัสเซียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศด้วยโดรนและขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนครั้งใหญ่เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียอย่างน้อย 14 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 48 ราย ซึ่งนับเป็นการโจมตีทางอากาศถล่มเมืองหลวงยูเครนครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ ขณะที่ความพยายามสร้างสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 ปีแล้วยังไม่ได้รับแรงหนุน
กองทัพอากาศยูเครนแถลงอ้างว่า รัสเซียได้ส่งโดรน 598 ลำและยิงขีปนาวุธหลากชนิดจำนวน 31 ลูก ถล่มเป้าหมายหลายแห่งทั่วประเทศยูเครน หนึ่งในการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียต่อยูเครน
ทีมูร์ ทคาเชนโก หัวหน้าสำนักงานบริหารของกรุงเคียฟ เปิดเผยว่า ในจำนวนผู้เสียชีวิตมีเด็ก 3 ราย อายุ 2 ปี, 14 ปี และ 17 ปี รวมอยู่ด้วย แต่คาดว่าจำนวนเหยื่อที่เสียชีวิตจากการโจมตีกรุงเคียฟครั้งล่าสุดของรัสเซียจะเพิ่มขึ้นอีก โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยของยูเครนกำลังช่วยกันนำร่างผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังออกมา การโจมตีล่าสุดของรัสเซียยังทำให้สถานที่อย่างน้อย 20 แห่งใน 7 เขตของกรุงเคียฟ ได้รับผลกระทบ โดยมีอาคารเกือบ 100 หลัง รวมถึงห้างสรรพสินค้าได้รับความเสียหายหนัก
ด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน โพสต์บน X หลังเหตุโจมตีล่าสุดระบุว่า รัสเซียเลือกใช้ขีปนาวุธแทนโต๊ะเจรจา เราคาดหวังการตอบสนองจากทุกคนในโลกที่เรียกร้องสันติภาพ แต่ตอนนี้กลับนิ่งเฉยมากกว่าที่จะยึดมั่นในจุดยืนที่ยึดมั่นในหลักการ
ขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงว่า ในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมา รัสเซียสามารถสอยโดรนของยูเครนร่วง 102 ลำ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย การโจมตีด้วยโดรนดังกล่าวของยูเครนโดนโรงกลั่นน้ำมันอาฟิพสกี ในแคว้นคราสโนดาร์ และยังมีรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้จากการโจมตีจุดที่ 2 ที่โรงกลั่นน้ำมันโนโวคูอีบิเชฟสค์ ในแคว้นซามาราของรัสเซียด้วย
ทั้งนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้ ยูเครนมุ่งส่งโดรนถล่มเป้าหมายโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอื่นๆ ของรัสเซีย ในความพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียอ่อนแอ ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันหลายแห่งในหลายภูมิภาคของรัสเซียขาดแคลนเชื้อเพลิงและทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น