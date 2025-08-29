ต่างประเทศ

ลมปากทรัมป์! ทำหุ้นบ.ผลิตปากกาเกาหลีใต้ดีดแรง

มีโมเมนต์สุดชื่นมื่นของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ กับ อี แจมยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มาเล่าให้ฟัง

ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ทรัมป์ เปิดทำเนียบขาวรับการมาเยือนของผู้นำเกาหลีใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยขณะที่นายอี ควักปากกาหมึกซึมด้ามไม้ ขึ้นมาเซ็นบนสมุดเยี่ยม ก่อนจะเข้าไปหารือในห้องทำงานรูปไข่ ทรัมป์ก็สะดุดตากับปากด้ามนั้น ถึงกับเอ่ยชมว่า “นั่นปากกาของคุณเหรอ? สวยดีนะ คุณอยากเอาไปด้วยมั้ย? รู้มั้ย…ผมชอบ เขียนสวยดี หนาด้วย ขอดูหน่อย” ก่อนทรัมป์ตบท้ายว่าตัวเขาไม่ค่อยชอบปากกาหมึกแห้งเท่าไหร่

เข้าทางนายอี ที่หวังให้อีกฝ่ายประทับใจ ด้วยการตอบกลับว่า จะมอบปากกาทำมือด้ามนี้ให้เป็นของขวัญทรัมป์ ให้ได้ใช้เซ็นชื่อที่ช่างซับซ้อนของผู้นำสหรัฐ

ฝ่ายทรัมป์รีบบอกว่าจะไม่ใช้ แต่จะเก็บไว้ในที่พิเศษมากๆ

เชื่อมั้ย…แค่คำชมของทรัมป์ ทำเอาหุ้นของ Monami บริษัทผลิตปากกาของเกาหลีใต้ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 60 ปี พุ่งขึ้นเกือบ 30% แน่ะ เพราะคิดว่าเป็นผู้ผลิตปากกาที่ทรัมป์เอ่ยปากชม

แต่เปล่าจ้า!! เพราะ Zenyle ผู้ผลิตปากกาทำมือของเกาหลีใต้ ออกโรงยันว่าตนเองเป็นผู้ผลิตปากกาที่นายอีใช้และทรัมป์ชมตัวจริง ซึ่งต้องสั่งทำเท่านั้น ไม่ได้วางขายทั่วไป แล้วก็ไม่มีแผนจะทำแบบนั้น แม้ตอนนี้จะมีการสั่งซื้อเข้ามาล้นหลามก็เหอะ!!

