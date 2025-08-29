อินโดฯเดือด ปชช.นับพัน ฮือประท้วงรบ. เอื้อสิทธิพิเศษสมาชิกรัฐสภา-เพิ่มกองพันทหาร แทรกแซงพลเรือน

อินโดนีเซียเดือด ปชช.นับพัน ฮือประท้วงรบ. เอื้อสิทธิพิเศษสมาชิกรัฐสภา-เพิ่มกองพันทหาร แทรกแซงพลเรือน
เดอะ การ์เดียน รายงานว่า ผู้ชุมนุมรวมตัวประท้วงในอินโดนีเซีย เรียกร้องสิทธิพิเศษของสมาชิกรัฐสภาและชนชั้นนำที่ทุจริต ความขัดแย้งเกี่ยวกับค่าที่อยู่อาศัย ซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเกือบ 10 เท่า เกิดขึ้นท่ามกลางการขับเคลื่อนนโยบายรัดเข็มขัดของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต
ตำรวจปราบจลาจล ยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนในกรุงจาการ์ตา ที่ขว้างปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ ความโกรธแค้นต่อสวัสดิการอันหรูหราของสมาชิกสภาของประชาชน กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในขณะนี้
นักศึกษา คนทำงาน และนักเคลื่อนไหวหลายพันคน ออกมาชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวันจันทร์ เพื่อต่อต้านเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยรายเดือนจำนวน 50 ล้านรูเปียห์ (3,075 ดอลลาร์) สำหรับสมาชิกรัฐสภา ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในกรุงจาการ์ตาเกือบ 10 เท่า
ตามแถลงการณ์ของนักศึกษา Gejayan Memanggil เปิดเผยว่า พวกเขาประท้วงต่อสิ่งที่เรียกว่า “ชนชั้นนำที่ทุจริต” ภายในรัฐบาล และนโยบายที่ให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มทุนขนาดใหญ่และกองทัพ และแถลงการณ์ดังกล่าวยังอ้างอิงถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของกองทัพทหาร ในชีวิตพลเรือนภายใต้รัฐบาลที่นำโดย อดีตพลเอกปราโบโว ซูเบียนโต
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมีนาคม อินโดนีเซียผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้กองทัพเข้ารับตำแหน่งในภาคพลเรือนได้มากขึ้น ขณะเดียวกันในเดือนนี้ รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มกองพันทหารใหม่ 100 กองพัน จะได้รับการฝึกฝนด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ในเดือนกรกฎาคม นอกเหนือจากนั้น รัฐบาลยังมีแผนจะให้กองทัพเป็นผู้เริ่มผลิตยาด้วย
ทั้งนี้ สำหรับเหตุการณ์ประท้วงเมื่อวันจันทร์ ตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตา ขณะที่ผู้ประท้วงก็พยายามเข้าใกล้อาคารรัฐสภา และตอบโต้ด้วยการขว้างก้อนหิน ปาขวดใส่ตำรวจ รวมถึงวางเพลิงใต้สะพานลอยใกล้กับบริเวณอาคาร