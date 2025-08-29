ตำรวจเผยมือปืนมินนีแอโพลิส หมกมุ่นกับความคิดสังหาร หัวรุนแรงทางการเมือง
เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า มือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงนักเรียนขณะที่พวกเขากำลังสวดมนต์ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในมินนีแอโพลิส เป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับความคิดที่จะฆ่าเด็ก
ไบรอัน โอฮารา ผู้บัญชาการตำรวจมินนีแอโพลิส กล่าวว่า โรบิน เวสต์แมน ผู้ก่อเหตุสังหารเด็ก 2 ราย และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 18 คน ดูเหมือนจะไม่มีแรงจูงใจที่ชัดเจน แต่คนร้ายดูเหมือนจะเกลียดชังพวกเราทุกคน และเหนือสิ่งอื่นใด มือปืนต้องการฆ่าเด็ก
ครอบครัวของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อความบ้าคลั่งนี้ ที่ได้รับการระบุตัวตนแล้วว่าคือ เฟลตเชอร์ เมอร์เคิล วัย 8 ขวบ และฮาร์เปอร์ มอยสกี วัย 10 ขวบ
เจสซี เมอร์เคิล บิดาของเฟลตเซอร์กล่าวพร้อมกลั้นน้ำตาว่า “เมื่อวานนี้ คนขี้ขลาดได้พรากเฟลตเชอร์ไปจากเรา เราจะไม่มีวันได้อุ้มเขา พูดคุย เล่นกับเขา และเฝ้าดูเขาเติบโตเป็นชายหนุ่มที่วิเศษอย่างที่เขาเคยเป็น โปรดระลึกถึงเฟลตเชอร์ในแบบที่เขาเป็น ไม่ใช่การกระทำที่พรากชีวิตเขาไป พวกเรารักลูกนะเฟลตเชอร์ ลูกจะอยู่กับเราเสมอ”
ด้านไมเคิล มอยสกี และแจ็กกี้ ฟลาวิน พ่อแม่ของฮาร์เปอร์ กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ครอบครัวเรารู้สึกแตกสลาย แต่หวังว่าความทรงจำของเธอจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการลงมือปฏิบัติ เพื่อยุติความรุนแรงจากอาวุธปืน ไม่มีครอบครัวใดควรต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดเช่นนี้ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ และเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่เรื่องราวของฮาร์เปอร์จะไม่กลายเป็นอีกหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นมายาวนาน
เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของผู้ต้องสงสัยมากนัก แต่ระบุว่า มือปืนเคยเรียนที่โรงเรียนของโบสถ์แห่งนี้มาก่อน และมีแม่ที่เคยทำงานที่นั่น
โจเซฟ ทอมป์สัน รักษาการอัยการสูงสุดแห่งรัฐมินนิโซตา กล่าวระหว่งแถลงข่าวว่า มือปืนแสดงความเกลียดชังต่อหลายกลุ่ม รวมถึงชุมชนชาวยิวและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มือปืนได้ทิ้งข้อความไว้ แต่อาจไม่มีใครทราบแรงจูงใจที่ชัดเจน
แคช ปาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอ กล่าวว่า การโจมตีครั้งนี้เป็นการก่อการร้ายภายในประเทศ ที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ผู้ก่อเหตุทิ้งข้อความต่อต้านคาทอลิกและต่อต้านศาสนาไว้หลายข้อความ
“ฆาตกรยังยังแสดงความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวยิว เขียนว่าอิสราเอลต้องล่มสลาย ปลดปล่อยปาเลสไตน์ และใช้ถ้อยคำที่โจ่งแจ้งเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทั้งยังเขียนข้อความอย่างชัดเจนถึงความรุนแรงต่อประธานาธิบดีทรัมป์บนแมกกาซีนปืนด้วย” ปาเทลระบุ
หลังจากโศกนาฎกรรมดังกล่าว สมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคน รวมถึงนายกเทศมนตรีเมืองมินนีแอโพลิส ได้เรียกร้องให้รัฐออกกฎหมายห้ามใช้อาวุธจู่โจมและแมกกาซีนที่สามารถบรรจุกระสุนจำนวนมาก