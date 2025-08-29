เครื่องบินขับไล่ F-16 กองทัพโปแลนด์ โหม่งรันเวย์ไฟลุก ขณะซ้อมบินโชว์ ดับชีวิตนักบิน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักข่าว CBS รายงานว่า เครื่องบินขับไล่ F-16 จากทีม Tiger Demo ของกองทัพอากาศโปแลนด์ เกิดอุบัติเหตุตกกระแทกพื้น ระหว่างซ้อมบินโชว์ เพื่อแสดงในงาน Radom Air Show 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30–31 สิงหาคมนี้
Adam Szłapka โฆษกรัฐบาล ยืนยันการเสียชีวิตของนักบิน โดยรายงานเหตุเศร้านี้ผ่าน x ว่า “โศกนาฏกรรมที่เมือง Radom เกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ F-16 ตก ระหว่างซ้อมบินแสดงโชว์ นักบินเสียชีวิต”
โดยทาง กองทัพโปแลนด์ ระบุว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บบนผืนดินจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้สื่อโปแลนด์ได้เผยแพร่ภาพขณะเกิดเหตุ แสดงให้เห็นถึงเครื่องบินขับไล่ที่กำลังซ้อมบินตีโค้งในมุมสูงก่อนจะดิ่งลงมากระแทกรันเวย์และเกิดไฟลุกเป็นทาง
นายโดนัลด์ ทัสก์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ โพสต์ x แสดงความเสียใจเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว ว่า “ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และบุคคลที่รัก จากส่วนลึกของหัวใจ”
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ที่มา : cbsnews