สื่อนอกจับตา วันพิพากษา ‘แพทองธาร’ จะ รอด-ร่วง การเมืองไทยส่อผันผวนหนัก
สำนักข่าวต่างประเทศพากันจับตาดูชะตากรรมทางการเมืองของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินข้อกล่าวหาที่สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นคำร้อง จากข้อหาที่เกี่ยวพันกับคลิปการสนทนาระหว่างแพทองธารกับสมเด็จฯฮุน เซน ซึ่งอาจทำให้เธอถูกปลดหลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียงหนึ่งปีเดียว และยังจะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมา ไม่ว่าผลคำพิพากษาจะเป็นอย่างไรก็ตาม
รอยเตอร์รายงานว่า แพทองธาร บุตรสาวของทักษิณ ชินวัตร มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพล ถูกกล่าวหาว่าละเมิดจริยธรรมในการโทรศัพท์คุยกับอดีตผู้นำกัมพูชา เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญความขัดแย้งทางอาวุธบริเวณชายแดน
ดูเหมือนจะแสดงความเคารพนบนอบต่อฮุน เซน ก่อให้เกิดความโกรธแค้นและการประท้วง ที่ทำให้ชะตากรรมของรัฐบาลผสมของเธอแขวนอยู่บนเส้นด้าย แม้เธอจะได้กล่าวขอโทษและอธิบายว่าถ้อยคำที่พูดไปก็เพื่อต้องการลดความตึงเครียดและช่วยชีวิตผู้คนเท่านั้น โดยการสู้รบที่ชายแดนปะทุขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น ขณะนี้ทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัน แต่สถานการณ์ตามแนวชายแดนดูจะยังมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นเป็นระยะในช่วงที่ผ่านมา
แพทองธารอาจกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ในรอบ 17 ปีที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญปลดออกจากตำแหน่ง ซึ่งตอกย้ำบทบาทสำคัญในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจที่ยืดเยื้อมายาวนาน ซึ่งตระกูลชินวัตรต้องเผชิญกับการรัฐประหาร 2 ครั้ง และการล่มสลายของรัฐบาลที่ตระกูนชินวัตรเป็นแกนนำจัดตั้ง 3 รัฐบาล
ศาลจะเริ่มนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยตั้งแต่เวลา 15.00 น. และหากเธอถูกปลดออกจากตำแหน่ง คาดว่าจะเกิดการต่อรองทางการเมืองอย่างดุเดือด ก่อนที่รัฐสภาจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อใหม่ ซึ่งอาจมาจากพรรคเพื่อไทย พรรคร่วมรัฐบาลที่เปราะบางของเธอ หรือแม้แต่พรรคฝ่ายค้าน
ดร.สติธร ธนานิธิโชติ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่…จะเป็นเรื่องยากและอาจต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกพรรคจะจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันให้ลงตัวได้ เพื่อไทยจะเสียเปรียบ และอำนาจต่อรองจะอยู่ในมือของทุกพรรค ยกเว้นพรรคเพื่อไทย
หากแพทองธารรอดพ้นจากการถูกถอดถอน แต่รัฐบาลของเธอก็อาจอยู่ต่อไปได้ไม่นานนัก เพราะพรรคร่วมรัฐบาลของเธอมีปริ่มน้ำ และอาจเผชิญกับการประท้วงจากกลุ่มชาตินิยม และเผชิญกับความท้าทายในรัฐสภา ที่จะทำให้การผลักดันนโยบายและการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาทำได้ยากลำบาก
ดร.สติธรวิเคราะห์ว่า “จะไม่มั่นคง แพทองธารสูญเสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่วันที่บทสนทนาทางโทรศัพท์ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว”