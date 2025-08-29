ครั้งปวศ.! อัยการยื่นฟ้อง ‘คิม กอนฮี’ อดีตสตรีหมายเลข 1 เกาหลีใต้ ข้อหาติดสินบน-ปั่นหุ้น
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทีมอัยการพิเศษเกาหลีใต้ได้ยื่นฟ้องนางคิม กอนฮี ภรรยาของอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล ของเกาหลีใต้แล้ว ในข้อหาติดสินบน ปั่นหุ้นและละเมิดกฎหมายการระดมทุนทางการเมือง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกาหลีที่ภรรยาของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถูกดำเนินคดีอาญาในขณะที่ถูกควบคุมตัว นั่นความหมายทั้งนายยุนซึ่งถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำจากการถูกดำเนินคดีในหลายข้อหารวมถึงก่อกบฎ และนางคิม ภรรยาของเขาจะเผชิญการถูกพิจารณาในศาลในเวลาเดียวกัน
อดีตประธานาธิบดียุนได้ถูกจับกุมดำเนินคดีหลังจากเขาถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินถอดถอนออกจากตำแหน่งในเดือนเมษายนปีนี้ซึ่งเป็นผลจากการที่นายยุนประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการขยายผลการสอบสวนเกี่ยวกับวิกฤตกฎอัยการศึกและกรณีอื้อฉาวหลายเรื่องที่รุมเร้าอดีตคู่สามีภรรยาที่ครั้งหนึ่งเคยทรงอิทธิพลสูงสุดของเกาหลีใต้
ทั้งนี้ข้อกล่าวหาที่นางคิมเผชิญข้างต้นอาจทำให้อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของเกาหลีใต้ผู้นี้เผชิญโทษจำคุกเป็นเวลาหลายปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด โดยนางคิมมีกรณีอื้อฉาวรุมเร้ามากมาย ซึ่งบางเรื่องเกิดขึ้นเมื่อกว่า 15 ปีก่อน ที่สร้างแรงสะเทือนต่อการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายยุนและสร้างความเสียหายทางการเมืองให้กับตัวเขาและพรรคการเมืองของเขา