โฆษกรบ.กัมพูชาชี้ ข้อตกลงหยุดยิงไทย-เขมร ก่อผลเชิงบวกต่อเนื่อง แม้สถานการณ์ยังเปราะบาง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า นายเพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา แถลงถึงข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาว่า แม้สถานการณ์จะยังคงมีความเปราะบาง แต่การดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีรายงานเกิดเหตุปะทะกันด้วยอาวุธจนถึงขณะนี้
“แม้สถานการณ์จะยังคงเปราะบาง แต่ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา กัมพูชา ไทย และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดพัฒนาการในเชิงบวกหลายประการ และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งด้วยอาวุธจนถึงขณะนี้” โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวย้ำ
ผลลัพธ์เชิงบวกที่สำคัญรวมถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(จีบีซี)ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่งส่งผลให้มีข้อตกลง 13 ข้อ และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(อาร์บีซี) 4 รอบ ซึ่งก่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกันหลายประเด็นที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความตึงเครียด และป้องกันการเผชิญหน้าด้วยอาวุธ
ทั้งสองประเทศยังได้จัดการเยือนทางการทูตและคณะผู้สังเกตการณ์ร่วม (Interim Observer Team หรือ IOT) โดยมีผู้แทนทางทหารจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วย คณะผู้แทนเหล่านี้ได้ดำเนินการตรวจสอบในการลงพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิพาทหลายครั้ง เพื่อดูสภาพการณ์ในพื้นที่จริงและเป็นพยานถึงประสิทธิผลของการหยุดยิง นอกจากนี้ ผู้นำระดับสูงจากกัมพูชา ไทย และ มาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ยังคงรักษาการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อให้แน่ใจว่าการหยุดยิงยังคงมีเสถียรภาพและยั่งยืน