เตีย เสียม เผย มีปั๊มใหม่เข้าร่วม พีซ ปิโตรเลียมแล้ว 35 แห่ง แย้มนำเข้าน้ำมัน จากสหรัฐ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก นายเตีย เสียม นักธุรกิจ อดีตเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.ในกัมพูชา ที่ล่าสุดเปลี่ยนชื่อเป็น พีซ ปิโตรเลียม แคมโบเดีย (PEACE Petroleum Cambodia) หรือ PPC อย่างเป็นทางการแล้วนั้น
เตีย เสียม โพสต์ระบุว่า ความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลักดันให้ผมตัดสินใจเดินหน้าก่อตั้งปั๊ม PPC ขึ้นมา โดยได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชน และเจ้าของสถานีบริการน้ำมันอีกหลายแห่ง และตอนนี้ มีสถานีบริการน้ำมันอย่างน้อย 35 แห่ง จากทั้งหมด 200 แห่ง ที่ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับ PTT และเปลี่ยนชื่อมาเป็น PPC และกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาด้วย
การออกแบบและเปลี่ยนแปลงดีไซน์และระบบของปั๊ม อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนการและปรับปรุงเพื่อให้ภาพลักษณ์ของปั๊มใหม่ถูกสะท้อนออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งชาวกัมพูชาต้องการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อลบลืมความเจ็บปวดในอดีต และเดินบนเส้นทางของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ