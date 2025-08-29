รบ.ทหารเมียนมา ตีตรา ‘กระเหรี่ยงเคเอ็นยู’ องค์กรก่อการร้าย เจอตอกกลับ ใครกันแน่ อาชญากรตัวจริง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศตีตรากลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือ กะเหรี่ยงเคเอ็นยู เป็นองค์กรก่อการร้าย ส่งผลให้กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กลุ่มนี้ รวมถึงการติดต่อกับฝ่ายใดๆ เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
สถานีโทรทัศน์เอ็มอาร์ทีวี สื่อทางการรายงานว่า คณะกรรมการของรัฐบาลทหารได้กำหนดให้กลุ่มเคเอ็นยู เป็นองค์กรก่อร้าย เนื่องจากเคเอ็นยูก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงสาธารณะ ชีวิตและทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศเมียนมา
สถานีโทรทัศน์เอ็มอาร์ทีวียังออกประกาศอีกฉบับว่า พลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำรัฐบาลทหาร ซึ่งยังดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีเมียนมา ได้ประกาศว่าเคเอ็นยูและองค์กรในเครือเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการติดต่อกับกลุ่มเคเอ็นยูและเครือข่ายถือเป็นความผิดทางอาญา
นายปะดอ ซอ ตอนี โฆษกของกลุ่มกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ออกมาตอบโต้ในทันทีว่า ทางกลุ่มไม่สนใจคำประกาศดังกล่าว โดยชี้ว่ากองทัพเมียนมาเองก็ถูกศาลระหว่างประเทศฟ้องร้อง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าใครคือผู้ก่อการร้ายและอาชญากรระหว่างประเทศตัวจริง และใครคือกลุ่มที่ผิดกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ กะเหรี่ยงเคเอ็นยู ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ต่อสู้เพื่อการปกครองตนเองมานับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีค.ศ.1948 ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งทั่วไปที่รัฐบาลทหารมีแผนจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม การถูกกำหนดให้เป็นกลุ่มก่อการร้าย จะทำให้การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ใช้ความรุนแรงของกลุ่มเคเอ็นยูนั้นทำได้ยากขึ้น
หลังการประกาศให้กลุ่มเคเอ็นยูเป็นองค์กรก่อการร้าย สถานีโทรทัศน์เอ็มอาร์ทีวียังได้เผยแพร่คำพูดของนายพลอองซาน วีรบุรุษเพื่อเอกราชของเมียนมาและบิดาของนางออง ซูจี ซึ่งกล่าวไว้ในปี 1947 เพื่อเตือนกลุ่มเคเอ็นยูที่มีแผนจะขัดขวางการเลือกตั้ง ระบุว่า รัฐบาลจะไม่เพิกเฉยต่อผู้ที่พยายามขัดขวางการเลือกตั้ง พวกเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง รัฐบาลของเราจะไม่แทรกแซงใครก็ตามที่ลงแข่งขันอย่างอิสระในการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามขอเตือนอย่างชัดเจนว่าเราจะใช้อำนาจทั้งหมดเพื่อปราบปรามใครก็ตามที่พยายามขัดขวางการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกวิจารณ์จากฝ่ายต่อต้านว่าเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อทำให้การยึดอำนาจของกองทัพดูชอบธรรม พวกเขายังกล่าวด้วยว่าการยุบพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของอองซาน ซูจี ซึ่งชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปี 2020 ทำให้ไม่สามารถถือได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นธรรม
กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารหลายกลุ่มรวมถึงเคเอ็นยูประกาศว่าจะพยายามล้มการเลือกตั้ง ขณะที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลทหารเมียนมาได้บังคับใช้กฎหมายที่กำหนดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตต่อบุคคลใดก็ตามที่คัดค้านหรือขัดขวางการเลือกตั้ง