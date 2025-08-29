ปากีฯอพยพคนกว่าล้าน เจอน้ำท่วมแรงสุดรอบ 39 ปี
ทางการปากีสถานระบุเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมว่า ได้ทำการอพยพประชาชนกว่าหนึ่งล้านคนออกจากบ้านเรือนในจังหวัดปัญจาบในสัปดาห์นี้ หลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 4 ทศวรรษ ที่ได้สร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านจำนวนมาก ขณะที่พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญจมอยู่ใต้น้ำ
หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของรัฐปัญจาบระบุว่า ฝนที่ตกหนักในฤดูมรสุดบวกกับการที่อินเดียปล่อยน้ำที่ล้นเกินออกจากเขื่อน ทำให้แม่น้ำ 3 สายที่ไหลเข้าสู่จังหวัดปัญจาบ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของปากีสถานมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้ทางการต้องเร่งระบายน้ำในบางพื้นที่ ทั้งยังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหมู่บ้านกว่า 1,400 แห่ง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า สถานการณ์น้ำท่วมในรัฐปัญจาบ ซึ่งเป็นที่พำนักของชาวปากีสถานถึงครึ่งประเทศ และยังเป็นแหล่งผลิตข้าวสาลี ข้าว รวมถึงฝ้ายจำนวนมากเลวร้ายลง เนื่องจากการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำราวี แม่น้ำสุตเลจ และแม่น้ำเชนาบ จากเขื่อนในอินเดียที่น้ำประสบปัญหาปริมาณน้ำเต็มความจุ
อินเดีย ซึ่งมักปล่อยน้ำจากเขื่อนเมื่อน้ำเต็มเกินไป ได้แจ้งเตือนภัยน้ำท่วม 3 ครั้งไปยังปากีสถานในสัปดาห์นี้ โดยระบุว่าเป็นมาตรการด้านมนุษยธรรม
ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญกับฤดูมรสุมที่หนักหน่วง ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 60 รายในเดือนสิงหาคมในแคว้นแคชเมียร์ของอินเดีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในปากีสถานตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 819 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 รายในสัปดาห์นี้ที่จังหวัดปัญจาบ