|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
เจอศาลปรับหนัก เพราะรับจ๊อบเสริม!
เราว่าขยันดีน้า งานประจำก็ทำ จ๊อบเสริมก็เอา แต่มันไม่ดีแน่ๆ ถ้าขยันเกิน จนออกนอกกรอบกฎหมาย!!
ก็ต้องเจอชะตากรรมแบบเดียวกับ “ปิโด เออร์ลินดา โอคัมโป” แรงงานต่างชาติที่เป็นลูกจ้างทำงานบ้าน ซึ่งเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ มานานกว่า 30 ปี ผ่านมือนายจ้างตามกฎหมายมา 4 คน
แต่ โอคัมโป ในวัย 53 ปี เพิ่งถูกจับโป๊ะได้เมื่อไม่นานนี้ เมื่อถูกจับได้ว่าเธอแอบรับจ๊อบเสริม งานทำความสะอาดบ้าน ให้กับชาวสิงคโปร์อีก 2 คน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย มานานถึง 4 ปีแล้ว ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายการจ้างงานของสิงคโปร์ ที่ห้ามแรงงานต่างชาติทำงานพิเศษอื่น แม้จะรับงานในวันหยุดของตนเองก็ตาม
เรื่องนี้ถูกยื่นฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาล จนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ศาลสิงคโปร์ได้สั่งโทษปรับ โอคัมโป เป็นเงิน 13,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือกว่า 327,500 บาท
โทษปรับที่ว่า เป็นแค่คดีนี้คดีเดียว โดย โอคัมโป ยังมีอีกคดีที่รอศาลพิจารณาอยู่ ในฐานความผิดเดียวกัน เพียงแต่คนละนายจ้าง
แหม…อุตส่าห์ขยันทำงานหวังเก็บเงิน แต่ต้องมาจ่ายค่าปรับอานแบบนี้ ขอขยันพอประมาณละกัน ฮ่าฮ่าฮ่า