|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|มนต์ทิพย์ ธานะสุข
|เผยแพร่
คอลัมน์ไฮไลต์โลก: เช็กลิสต์สมรภูมิความขัดแย้ง ‘ทรัมป์’ โวช่วยหย่าศึก
กล้าพูดอย่างไม่เคอะเขินว่าตัวเองเป็น “ประธานาธิบดีแห่งสันติภาพ” สำหรับ โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา โดยอวดอ้างว่าเพียงไม่กี่เดือนที่เขากลับมาคุมทำเนีบบขาวอีกครั้ง ก็ช่วยยุติศึกพิพาทที่คุกรุ่นในหลายพื้นที่ของโลกลงได้
ยังมีพรรคพวกยกยอปอปั้นเสนอชื่อ ทรัมป์ ชิงรางวัลโนเบลสันติภาพ เชิดชูวีรกรรมของเขาว่าเป็นการผดุงสันติสุขโลก ไม่ว่าจะเป็นเสียงหนุนจาก เบนจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ผู้นำปากีสถาน รวมถึง ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
หากประมวลฮอตสปอตที่เกิดการเผชิญหน้าในภูมิภาคต่างๆ ว่ามีสมรภูมิใดบ้างที่ทรัมป์อ้างว่ามีบทบาทช่วยไกล่เกลี่ย จนลดอุณหภูมิความขัดแย้งลงได้
เริ่มจาก สงครามอิสราเอล-อิหร่าน ซึ่งอุบัติขึ้นหลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายนิวเคลียร์และโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในอิหร่านเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน อิหร่านก็ตอบโต้กลับด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนถล่มอิสราเอลหลายระลอก ก่อนสหรัฐจะร่วมวงโจมตีฐานที่ตั้งนิวเคลียร์ในอิหร่าน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทวีความตึงเครียดหนัก สหรัฐโดยทรัมป์และกาตาร์ได้ช่วยกันเจรจา จนอิสราเอลและอิหร่านตกลงหยุดยิงกันในวันที่ 24 มิถุนายน สิ้นสุดการสู้รบ 12 วัน
อินเดีย-ปากีสถาน ความตึงเครียดระหว่างสองชาตินิวเคลียร์ กลับมาปะทุอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม เมื่อเกิดเหตุโจมตีในแคว้นแคชเมียร์ หลังการปะทะหนัก 4 วัน ทรัมป์ก็ประกาศว่าอินเดียและปากีสถานตกลงหยุดยิงกันแล้ว หลังการเจรจาตลอดคืนที่มีสหรัฐเป็นตัวกลาง ปากีสถานขอบคุณทรัมป์ด้วยการเสนอชื่อเขาชิงโนเบลสันติภาพ แต่อินเดียไม่ได้ให้ราคาทรัมป์ในเรื่องนี้
รวันดา-ดีอาร์คองโก ความขัดแย้งของสองชาติในกาฬทวีป กลับมาปะทุรุนแรงหลังกลุ่มกบฎ M23 ยึดพื้นที่ที่อุดมด้วยแร่ธาตุทางตะวันออกของ ดีอาร์คองโก เมื่อต้นปี แต่ในเดือนมิถุนายนทั้งสองชาติยอมลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่กรุงวอชิงตัน โดยมีทรัมป์เป็นกาวใจด้วยการนำเรื่องการค้ามาเป็นเครื่องมือจูงใจให้ยุติความขัดแย้ง
อียิปต์-เอธิโอเปีย แม้ไม่ได้รบพุ่งกัน แต่ก็มีความขัดแย้งมานานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนของเอธิโอเปียบนแม่น้ำไนล์ ที่อียิปต์แย้งว่าตนเองจะได้รับผลกระทบจากเขื่อนดังกล่าว ในเดือนมิถุนายน ทรัมป์ยื่นมือเข้าแทรกแซงโดยบอกจะช่วยแก้ปัญหานี้ อียิปต์ขานรับ แต่เอธิโอเปียสงวนท่าที
อาร์เมเนีย-อาเซอร์ไบจาน ที่มีข้อพิพาทเรื่อง ดินแดนนากอร์โน-คาราบัค ได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม โดยมีทรัมป์เป็นสักขีพยานในการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมาเกือบ 40 ปี ผู้นำอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานยกย่องทรัมป์ที่ช่วยยุติความขัดแย้งและเห็นว่าสมควรได้รับโนเบลสันติภาพ
เซอร์เบีย-โคโซโว มีข้อพิพาทกันมานาน และความตึงเครียดได้เพิ่มขึ้นในไม่กี่ปีมานี้่ทรัมป์อ้างเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนว่าเขาได้ช่วยป้องกันการปะทุขึ้นของสงครามเซอร์เบีย-โคโซโว โดยขู่ว่าสหรัฐจะไม่ค้าขายด้วย หากทั้งสองฝ่ายสู้รบกัน
ไทย-กัมพูชา ที่เกิดการปะทะตามแนวชายแดนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม เป็นอีกสมรภูมิความขัดแย้งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทรัมป์ มีส่วนร่วมสำคัญในการเจรจาให้ไทยกับกัมพูชาตกลงหยุดยิงกันได้ และเป็นอีกครั้งที่ทรัมป์ใช้เรื่องภาษีการค้าเป็นเครื่องมือบีบให้คู่ขัดแย้งสงบศึกกัน
ในวงขัดแย้งที่กล่าวมา แม้ทรัมป์อาจมีส่วนช่วยให้ตกลงหยุดยิงหรือสงบศึกกันได้ ทว่านั่นก็อาจจะไม่ใช่สันติภาพที่ยั่งยืน หากแต่เป็นการสงบลงชั่วคราวที่พร้อมจะปะทุขึ้นใหม่ได้ทุกเมื่อ!