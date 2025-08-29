เวียดนาม แจกเงิน 1 แสนดอง ให้ประชาชนชาวเวียดนาม ฉลองวันชาติ 80 ปี
สำนักข่าวต่างประเทศ China Xinhua News รายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า พลเมืองชาวเวียดนามจะได้รับเงินสด 1 แสนดอง (ราว 122 บาท) เป็นของขวัญเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี วันชาติเวียดนาม
รายงานระบุว่าการแจกของขวัญที่ระลึกนี้เป็นไปตามคำสั่งของฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม โดยประชาชนจะได้รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือการมอบโดยตรงก่อนวันที่ 2 ก.ย. ซึ่งเป็นวันชาติเวียดนาม
อนึ่ง ข้อมูลสถิติเมื่อต้นปี 2025 ระบุว่าเวียดนามมีประชากรมากกว่า 101.1 ล้านคน