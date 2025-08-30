ศาลอุทธรณ์สหรัฐฟัน‘ภาษีทรัมป์’ผิดกฎหมาย-ใช้อำนาจเกิน เจ้าตัวกร้าว ยังมีผล ซัดทำลายชาติ
ศาลอุทธรณ์กลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พิพากษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งประธานาธิบดีเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด จากการดำเนินนโยบายการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
ศาลระบุว่า แม้กฎหมายสหรัฐ จะให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ภายหลังการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติ แต่อำนาจดังกล่าวมิได้รวมถึงการจัดเก็บภาษีศุลกากร อากร หรือการเก็บภาษีในลักษณะอื่นแต่อย่างใด
ในคำพิพากษาซึ่งผ่านด้วยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 4 ศาลได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า มาตรการภาษีศุลกากรหลายฉบับของรัฐบาลทรัมป์นั้น “ปราศจากข้อจำกัดทั้งในด้านขอบเขต จำนวน และระยะเวลา” และเป็น “การใช้อำนาจในลักษณะที่เกินเลยไปจากข้อจำกัดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายที่รัฐบาลอ้างอิง”
คำตัดสินของศาลครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายต่อความชอบด้วยกฎหมายของนโยบายภาษีของทรัมป์อย่างรุนแรงที่สุด และอาจทำให้ศาลสูงสุดของสหรัฐจะต้องเข้ามาวินิจฉัยว่า ประธานาธิบดีมีอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐหรือไม่ ทั้งนี้ ศาลระบุว่าคำพิพากษาดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงวันที่ 14 ตุลาคม
ต่อมา ทรัมป์ โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเพียงไม่กี่นาทีหลังจากมีคำพิพากษาออกมาว่า “ภาษีศุลกากรทั้งหมดยังคงมีผลบังคับใช้!” โดยคำพิพากษาของศาลออกมาในช่วงที่ตลาดหุ้นปิดทำการก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวสามวันในสหรัฐ
ทรัมป์ กล่าวหาศาลอุทธรณ์ว่ามีอคติทางการเมือง และว่า หากปล่อยให้คำตัดสินนี้มีผลบังคับใช้จริง ก็จะเท่ากับเป็นการทำลายสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิง ในช่วงเริ่มต้นวันหยุดวันแรงงานนี้ พวกเราทุกคนควรระลึกไว้ว่า ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือแรงงานชาวอเมริกัน และสนับสนุนบริษัทที่ผลิตสินค้าคุณภาพภายใต้คำว่า “ผลิตในอเมริกา” หรือ MADE IN AMERICA
คำพิพากษาดังกล่าวถือเป็นการยกเลิกภาษีศุลกากรที่ทรัมป์เรียกว่า “วันแห่งเสรีภาพ” หรือ Liberation Day ซึ่งได้กำหนดอัตราภาษีพื้นฐานที่ 10% สำหรับเกือบทุกประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ รวมถึง “ภาษีแบบตอบโต้” ที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นการตอบสนองต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐจากประเทศเหล่านั้น
ทรัมป์อ้างว่าเขามีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศคู่ค้าภายใต้กฎหมายว่าด้วยอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) ซึ่งให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีในการควบคุมหรือห้ามการทำธุรกรรมระหว่างประเทศในช่วงภาวะฉุกเฉินระดับชาติ
รัฐบาลทรัมป์ได้อ้างสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ การลักลอบนำเข้ายาเฟนทานิล และการเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นเหตุผลในการดำเนินมาตรการดังกล่าว