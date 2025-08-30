ขายฝัน! ‘คิม จอง อึน’ สัญญาให้ “ชีวิตที่สวยงาม ” แก่ครอบครัวทหารเกาหลีเหนือ ที่พลีชีพในรัสเซีย
คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ ให้คำมั่นกับครอบครัวของทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตในการร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพรัสเซียในการทำสงครามสู้รบกับยูเครนว่า พวกเขาจะมีชีวิตที่สวยงาม โดยสำนักข่าวกลางเกาหลี(เคซีเอ็นเอ)รายงานเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมว่า ผู้นำคิมได้ต้อนรับครอบครัวของทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตในการร่วมสู้รบในรัสเซีย พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจที่ไม่รักษาชีวิตอันมีค่าของทหารเกาหลีเหนือที่สละชีพเพื่อปกป้องเกียรติของประเทศไว้ได้
ผู้นำคิมกล่าวกับครอบครัวของทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตว่า ความกล้าหาญและการเสียสละของเหล่าทหารเกิดขึ้นได้เพราะพลังและความกล้าหาญจากครอบครัวของพวกเขาซึ่งเป็นประชาชนที่อดทน มีความรักชาติและเที่ยงธรรมที่สุดในโลก
“ประเทศชาติจะมอบชีวิตที่สวยงามให้กับพวกคุณในประเทศที่ได้รับการปกป้องไว้ด้วยชีวิตของวีรชนผู้สละชีพ” คิม จองอึน กล่าว
การพบปะครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเชิดชูเกียรติทหารเกาหลีเหนือที่ได้รับความสูญเสียอย่างหนักในการสู้รบกับทหารยูเครนที่บุกเข้าไปยึดพื้นที่ในแคว้นคูร์สค์ของรัสเซีย ซึ่งมีขึ้นหลังจากผู้นำคิมและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ามีการส่งกำลังพลเกาหลีเหนือไปยังรัสเซียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากทั้งสองชาติปิดเงียบเรื่องนี้มานานหลายเดือน
และมีขึ้นก่อนหน้าที่คิม จองอึน จะพบปะกับปูติน ในระหว่างที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมงานพิธีสวนสนาม ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศจีนในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อรำลึกถึงการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการพบปะกันเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 2 ปีของผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซียที่ได้ยกระดับความสัมพันธ์ทางทหารของสองชาติให้แนบแน่นยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ตามรายงานของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้อ้างว่ามีทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตในสมรภูมิคูร์สค์ของรัสเซียราว 600 นาย จากกำลังพลที่ส่งไปทั้งหมด 15,000 นาย ในขณะที่หน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกประเมินว่า มีทหารเกาหลีเหนือบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในสมรภูมิรบดังกล่าวมากกว่า 6,000 ราย