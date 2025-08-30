สถานทูตไทย-สิงคโปร์ เตือนพลเมือง เลี่ยงพื้นที่ชุมนุมในอินโด หลังม็อบฮือจุดไฟเผาสภาท้องถิ่น ดับ 3
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม สถานทูตไทยและสถานทูตสิงคโปร์ ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ต่างออกคำแนะนำให้พลเมืองของตนที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการชุมนุมประท้วงใหญ่ พร้อมให้เฝ้าติดตามพัฒนาการของสถานการณ์จากสื่อท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลังจากเกิดเหตุประท้วงรุนแรงขึ้นในหลายเมืองใหญ่ของอินโดนีเซีย ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย
สถานทูตไทยในกรุงจาการ์ตาโพสต์คำเตือนผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ตามที่ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุชุมนุมประท้วงของแรงงานและนักศึกษาอินโดนีเซียในหลายพื้นที่ อาทิ กรุงจาการ์ตา เมืองบันดุง เมืองสุราการ์ตา เมืองสุราบายา และเมืองเมดาน โดยมีสาเหตุจากความไม่พอใจต่อภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนประเด็นทางการเมืองและนโยบายด้านแรงงาน ซึ่งในบางพื้นที่สถานการณ์มีความตึงเครียดและการชุมนุมยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายเมืองของอินโดนีเซียนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเตือนให้คนไทยที่กำลังเดินทางมายังอินโดนีเซีย และคนไทยที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในเมืองที่มีการชุมนุมประท้วง โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม และติดตามข่าวสารจากทางการอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข +62 811 186 253 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านสถานทูตสิงคโปร์ในกรุงจาการ์ตา ออกคำแนะนำให้ชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในอินโดนีเซียหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและหลีกเลี่ยงการชุมนุมใหญ่ในที่สาธารณะ และให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าวจากสื่อท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ทางการอินโดนีเซียแถลงในวันเดียวกันว่า มีผู้เสียชีวิต 3 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย หลังจากเกิดเหตุกลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาอาคารรัฐสภาท้องถิ่นในเมืองมากัสซาร์ เมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีใต้ของอินโดนีเซีย เมื่อเย็นวันศุกร์(29 ส.ค.)ที่ผ่านมา ในการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของแรงงานและนักศึกษาอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซีย เนื่องจากความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นบททดสอบใหญ่ครั้งแรกของรัฐบาลประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ของอินโดนีเซีย
สำนักข่าวอันตารารายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงรุนแรงครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ติดอยู่ในอาคารที่ไฟกำลังลุกไหม้ ขณะที่สำนักงานจัดการพิบัติของอินโดนีเซียไม่ได้ระบุสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิต 3 รายดังกล่าว เพียงแต่ระบุว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายเป็นผลมาจากการกระโดดตึกหนีไฟไหม้อาคารออกมา
การชุมนุมประท้วงเริ่มต้นขึ้นในกรุงจาการ์ตาในสัปดาห์นี้ จากความไม่พอใจเรื่องเงินเดือนของสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย ก่อนเหตุประท้วงจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ หลังจากรถหุ้มเกราะของตำรวจได้พุ่งชนคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นวันเดียวกัน ประธานาธิบดีปราโบโวได้เดินทางไปยังบ้านของคนขับรถรับจ้างที่เสียชีวิตดังกล่าวเพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขา พร้อมรับปากว่าจะดูแลการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคนขับรถรายนี้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้สื่อท้องถิ่นรายงานด้วยว่าเกิดการปล้นสะดมเป็นบริเวณกว้างในจาการ์ตาและสร้างความเสียหายต่อระบบขนส่งหลายแห่งเมื่อวันศุกร์ รวมไปถึงมีการประท้วงในเมืองใหญ่ต่าง เช่น เมืองบันดุง และยอกยาการ์ตาด้วย