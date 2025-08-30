สื่อเขมรเย้ย สื่อไทยยอมรับ คำทำนาย ‘ฮุนเซน’ แม่น ปมบอก จะมีนายกฯใหม่ใน 3 เดือน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ขแมร์ไทม์ส สื่อกัมพูชารายงานว่า สื่อไทยหลายสำนักในวันนี้ได้สะท้อนถึงความแม่นยำของสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่ทำนายเอาไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใน 3 เดือน หนึ่งในนั้นคือ ข่าวสด ที่รายงานว่าคำทำนายของฮุน เซนมีความแม่นยำ โดยกล่าวไว้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมาว่าไทยจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และตามสถานการณ์แล้ว อาจใช้เวลาไม่ถึง 3 เดือน
ขแมร์ไทม์สรายงานว่า ล่าสุดเพียง 2 เดือน 3 วันหลังจากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญของไทยได้ลงมติให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เนื่องจากกระทำการอันเป็นการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง
ขแมร์ไทม์สระบุว่าการพ้นจากตำแหน่งของน.ส.แพทองธารมีขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้น.ส.แพทองธารหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 หลังจากกลุ่ม 36 สว. ร่วมกันยื่นคำร้องกล่าวหาว่าน.ส.แพทองธารว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตในฐานะผู้นำและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีมีคลิปเสียงสนทนาระหว่างน.ส.แพทองธาร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น กับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลุดสู่สาธารณะ
ขแมร์ไทม์ระบุว่า คำทำนายของสมเด็จฯฮุน เซน มีขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ของกองทัพกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องดินแดนบริเวณชายแดนติดกับไทย ซึ่งฮุน เซน กล่าวในเวลานั้นว่า “”ผมหวังว่าในกรุงเทพฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน กว่าที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ที่อาจจะไม่ถึง 3 เดือนก็ได้”