อิสราเอลทิ้งระเบิดปลิดชีพ ‘นายกฯเยเมน’ สังหารรัฐมนตรีหลายกระทรวง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายมาห์ดี อัล-มัชชาต หัวหน้าสภาการเมืองสูงสุดของกลุ่มฮูตีในเยเมน แถลงว่า นายกรัฐมนตรีอาเหม็ด อัล-ราฮาวีของเยเมน รวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงสารนิเทศ ถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน ถือเป็นครั้งแรกที่การโจมตีในรูปแบบดังกล่าวคร่าชีวิตผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐบาล นอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
หลังก่อนหน้านี้ อิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีที่จะเกิดขึ้นกำหนดเป้าหมายการโจมตีเป็นเสนาธิการ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีความเกี่ยวข้องกับอิหร่าน และกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลลัพธ์ของปฏิบัติการดังกล่าว
ด้านนายอิสราเอล แคทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอล กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้เป็น “แรงกระแทกอย่างรุนแรง” ต่อกลุ่มฮูตีและ “นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น”
ด้านสำนักข่าวซะบาของกลุ่มฮูตีเผยแพร่แถลงการณ์ของนายโมฮาเหม็ด อัล-อาติฟี รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมว่า กลุ่มฮูตีพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอิสราเอล ไม่นานหลังจากมีการยืนยันการเสียชีวิตของนายกรัฐมนตรี
นายอัล-ราฮาวีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีมาเป็นเวลาหนึ่งปี จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายโมฮัมเหม็ด มุฟตะห์ รองนายกรัฐมนตรี จะดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไป