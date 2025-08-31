‘ปราโบโว’ ยกเลิกเยือนจีน หลังประท้วงอินโดฯเดือด จุดไฟเผารัฐสภา ดับแล้ว 3 ชีวิต

‘ปราโบโว’ ยกเลิกเยือนจีนหลังประท้วงอินโดฯ เดือด จุดไฟเผารัฐสภา ดับแล้ว 3 ชีวิต
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายปราเซตโย ฮาดี (Prasetyo Hadi) รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย แถลงว่า ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ยกเลิกการเดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะในวันที่ 3 กันยายนที่จะถึงนี้ ตามคำเชิญของ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน หลังจากที่การประท้วงในประเทศทวีรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าวันที่ 5 พร้อมกล่าว ว่า การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและอินโดนิเซียไว้ ซึ่งประธานาธิบดีปราโบโวได้ส่งหนังสือขอโทษไปยังรัฐบาลจีนแล้ว
ในขณะเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และประชาชนอย่างน้อย 5 รายที่ได้รับบาดเจ็บจากแผลเพลิงไหม้และกระดูดหักหลังจากที่พยายามกระโดดหนีออกจากอาคารรัฐสภาในเมืองมากัสซาร์ เมืองหลวงของจังหวัดซูลาเวซีใต้ที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผา โดยในขณะนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
ที่เมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก ผู้ประท้วงก็ได้จุดไฟเผาอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ขณะที่ในเมืองสุราบายา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซีย ผู้ประท้วงทำลายรั้วและจุดไฟเผายานพาหนะรอบๆ สำนักงานตำรวจและบุกเข้าไปในอาคารหลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ยิงแก๊สน้ำตาและใช้รถฉีดน้ำสลายการชุมนุมเพื่อควบคุมสถานการณ์ แต่ผู้ประท้วงก็โต้กลับด้วยดอกไม้ไฟและกระบองไม้
พล.ต.อ. ลิสตโย ซีกิต ปราโบโว (Listyo Sigit Prabowo) ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียกล่าวว่า การประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ได้กลายเป็นการก่อจลาจล โดยมีการเผาอาคารและสถานที่สาธารณะ พร้อมกล่าวว่า สถานการณ์เช่นนี้ไม่ถือเป็นเสรีภาพในการแสดงออกอีกต่อไป แต่เป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจะดำเนินการเพื่อทำให้ความสงบเรียบร้อยในทันที
การประท้วงที่เกิดขึ้นเริ่มต้นที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม หลังจากที่มีรายงานว่าสมาชิกรัฐสภา 580 คนได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงที่อยู่อาศัยรายเดือนถึง 50 ล้านรูเปียห์หรือประมาณ 3,075 ดอลลาร์สหรัฐ นอกเหนือจากเงินเดือน สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในจาการ์ตาถึงเกือบ 10 เท่า
สถานเอกอัครราชทูตต่างชาติในกรุงจาการ์ตา รวมถึงสหรัฐ ออสเตรเลีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ออกคำแนะนำพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการประท้วงหรือการชุมนุมขนาดใหญ่