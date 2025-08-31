สลากพาวเวอร์บอลสหรัฐ รางวัลแจ็กพ็อตพุ่งขึ้นเป็น 3.5 หมื่นล้าน ลุ้นอีกรอบ 1 ก.ย.
cbsnews รายงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมว่า สลากพาวเวอร์บอล ในสหรัฐอเมริกา รางวัลแจ๊กพ็อตได้พุ่งขึ้นเป็น 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว หลังจากการออกสลากเมื่อคืนวันที่ 30 สิงหาคม ยังไม่พบว่ามีคนถูกรางวัลแจ๊กพ็อตแต่อย่างใด ทำให้เงินรางวัลทบขึ้นไปสูงถึง 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 35,500 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเงินรางวัลที่มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของการออกสลากพาวเวอร์บอลเท่าที่เคยมีมา
โดยเลขแจ๊กพ็อตที่ออกเมื่อคืนวันที่ 30 สิงหาคม คือ 3,18,22,27 และ 33 และเลขพาวเวอร์บอล คือ 17 ซึ่งรายงานระบุว่า มีผู้ที่ถูกรางวัลจากการถูก 5 ตัวเลข จำนวน 9 ใบ ได้รับเงินรางวัล ใบละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่มีใครถูกเลขทั้ง 6 ตัว
สำหรับการออกสลากพาวเวอร์บอลอีกครั้ง จะมีขึ้นในคืนวัที่ 1 กันยายนนี้ ซึ่งหากมีผู้ถูกรางวัล หากเลือกรับเป็นเงินก้อน จะได้เงิน 498.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ยังไม่หักเงินที่ต้องเสียภาษี) หรือจะเลือกเป็นการจ่ายเป็นงวดๆ ก็ได้
ทั้งนี้ รางวัลแจ๊กพ็อตของพาวเวอร์บอล ไม่มีผู้ถูกรางวัลมาตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ที่มีผู้ถูกรางวัลแจ๊กพ็อตรายเดียว จากรัฐแคลิฟอร์เนีย จำนวนเงินอยู่ที่ 204.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือหากรับเงินเป็นก้อนเดียวเลยก็จะได้ 91.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยสลากพาวเวอร์บอลที่มีการถูกรางวัลแจ๊กพ็อตสูงสุด 5 อันดับ มีถึง 4 อันดับ ที่ผู้ถูกซื้อสลากในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งรวมทั้งผู้ถูกรางวัลใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาของพาวเวอร์บอล ที่มีผู้ถูกรางวัลเพียงรายเดียว จากเมืองอัลทาเดนา เมื่อปี 2022 ถูกรางวัลไป 2,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของพาวเวอร์บอล และของประวัติศาสตร์ลอตเตอรี่เท่าที่เคยมีมา