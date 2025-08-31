สี-โมดี ให้คำมั่น เสริมสร้างความร่วมมือ แก้ไขความขัดแย้งพรมแดน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ให้คำมั่นที่จะแก้ไขความขัดแย้งเรื่องพรมแดน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างการ ก่อนการเปิดการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่นครเทียนจิน ประเทศจีน
นายกรัฐมนตรีโมดีเดินทางเยือนจีนครั้งแรก นับตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเสื่อมถอยลง หลังจากทหารจีนและอินเดียปะทะกันอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนในปี 2020 โดยโมดีเดินทางเยือนในฐานะสมาชิก SCO ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงระดับภูมิภาคที่จีนก่อตั้งขึ้น
โมดีกล่าวระหว่างเปิดงานว่า ความสัมพันธ์กับจีนได้ก้าวไปในทิศทางที่มีความหมาย พร้อมเสริมว่าบรรยากาศบริเวณชายแดนมีความสงบสุข หลังจากการถอนกำลัง
ด้านประธานาธิบดีสีแสดงความหวังว่า การประชุมที่เทียนจินจะยกระดับ และส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ยั่งยืน แข็งแรง และมั่นคง ทั้งยังบอกด้วยว่า สองฝ่ายควรไม่ปล่อยให้ปัญหาชายแดนมากำหนดความสัมพันธ์จีน-อินเดียในภาพรวม แต่เป้าหมายหลักควรเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
“ตราบใดที่ทั้งสองประเทศยังคงยึดมั่นในเป้าหมายสูงสุดในการเป็นหุ้นส่วน ไม่ใช่คู่แข่ง และการสร้างโอกาสในการพัฒนา ไม่ใช่ภัยคุกคาม ความสัมพันธ์จีน-อินเดียจะเจริญรุ่งเรืองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง” ประธานาธิบดีสีกล่าว