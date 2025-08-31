ฮุน มาเนต ร้องจีน ให้กองทัพ 2 ชาติยุติใช้กำลัง ในพื้นที่ขัดแย้งกัมพูชา-ไทย
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ขอให้จีนเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหารในการแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยังคงค้างคา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่
สมเด็จฯฮุน มาเนต ได้หารือทวิภาคีกับนายหวัง ฮุ่นอิ๋ง ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ในนครเทียนจิน ระหว่างที่เขาเดินทางไปเข้ารวมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO)
ฮุน มาเนต กล่าวว่า ระหว่างการหารือได้มีการกล่าวถึงข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย จีนสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ รวมถึงบทบาทของมาเลเซียในการไกล่เกลี่ยให้เกิดการหยุดยิง และสนับสนุนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เป็นปกติระหว่างกัมพูชาและไทยให้กลับคืนได้โดยเร็ว
นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ขอให้จีนสนับสนุนให้ทั้งกัมพูชาและไทย งดเว้นการใช้กำลังทหารในการแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยังไม่ได้ข้อยุติ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัย และให้แก้ไขปัญหาผ่านกลไกชายแดนที่มีอยู่ ได้แก่ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (JBC) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความตกลงทวิภาคี สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายระหว่างประเทศ