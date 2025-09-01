ระทึก! กลุ่มฮูตีบุกออฟฟิศหน่วยงาน UN ในเยเมน จับ 11 จนท.
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มกบฏฮูตีในประเทศเยเมนใช้กำลังบุกเข้าไปในสำนักงานโครงการอาหารโลก (WFP) ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในกรุงซานา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม โดยได้จับกุมเจ้าหน้าที่ของยูเอ็นได้อย่างน้อย 11 คน
นายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการยูเอ็น เปิดเผยว่า กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดสิ่งของต่างๆ ของยูเอ็น รวมถึงพยายามบุกเข้าไปในสำนักงานอื่นๆ ของยูเอ็นในกรุงซานาอีกด้วย
การบุกดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศใส่กรุงซานา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีอาเหม็ด อัล-ราฮาวี ของเยเมน รวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงสารนิเทศ เสียชีวิตจากเหตุโจมตี
ผู้แทนพิเศษของยูเอ็นประจำประเทศเยเมนระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ของยูเอ็นถูกจับกุมตัวในกรุงซานาและโฮเดียดารวมทั้งสิ้น 11 ชีวิต ซึ่งในทั้งสองเมืองเป็นที่ตั้งของสำนักงานยูนิเซฟ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
ผู้แทนพิเศษยูเอ็นกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ยูเอ็นถูกจับกุมตัวไปทั้งสิ้น 23 คน บางคนถูกจับกุมตัวไปตั้งแต่ปี 2021 และมีเจ้าหน้าที่ 1 คนเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว