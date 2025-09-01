แผ่นดินไหวอัฟกัน 6.0 ดับอย่างน้อย 20 เจ็บทะลุ 100
สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (ยูเอสจีเอส) รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 เขย่าทางฝั่งตะวันออกของอัฟกานิสถาน ใกล้ชายแดนปากีสถานเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 20 ราย และมีผู้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บมากกว่า 100 คน
ยูเอสจีเอสระบุว่า ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ใกล้เมืองจาลาลาบัด จังหวัดนันการ์ฮาร์ ลึกลงไปใต้พื้นดิน 8 เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.47 น.ของวันที่ 31 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น
หลังจากนั้นในอีกประมาณ 20 นาทีถัดมา ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งที่ 2 ในจังหวัดเดียวกันนี้ โดยมีความรุนแรง 4.5 แมกนิจูด และมีความลึก 10 กิโลเมตร
แหล่งข่าวหลายคนในรัฐบาลอัฟกานิสถานระบุว่า บ้านเรือนหลายสิบหลังคาเรือนพังถล่มลงกลายเป็นเศษซาก ทำให้คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะสูงขึ้นอีก ขณะที่รัฐบาลทาลิบันได้ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรด้านมนุษยธรรมในความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในเทือกเขา โดยบางพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ทางอากาศเท่านั้น เนื่องจากดินถล่มและน้ำท่วม
รายงานข่าวระบุว่า จังหวัดคูนาร์และจังหวัดนันการ์ฮาร์ ซึ่งต่างก็อยู่ติดกับชายแดนปากีสถานรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากอาฟเตอร์ช็อกตามมาอย่างน้อย 13 ครั้ง ทำให้ผู้คนหลายร้อยคนต้องหนีออกมาจากบ้านเรือนของตนเอง
แรงสั่นสะเทือนจากจากแผ่นดินไหวยังรู้สึกได้ถึงกรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน และกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปถึง 300 กิโลเมตร