ปธน.อินโดฯรับปาก ยกเลิกสิทธิพิเศษสมาชิกสภา หลังปชช.ลุกฮือประท้วงดับ 6

ปธน.อินโดฯรับปาก ยกเลิกสิทธิพิเศษสมาชิกสภา ปชช.ลุกฮือประท้วงดับ 6
ประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต แห่งอินโดนีเซีย ให้คำมั่นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมว่า เขาจะยกเลิกสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของสมาชิกรัฐสภา รวมถึงเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยรายเดือนมูลค่า 50 ล้านรูเปียห์ หรือกว่า 9.9 หมื่นบาท ซึ่งทำให้เกิดข้อถกเถียงและความโกรธแค้นในหมู่ประชาชน จนเกิดการประท้วงทั่วประเทศในวันอาทิตย์ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย
ปราโบโว พร้อมด้วยผู้นำพรรคการเมืองอินโดนีเซีย 8 พรรค ได้ร่วมกันแถลงที่กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ว่า พวกเขาตกลงที่จะลดเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย และระงับการเดินทางไปต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งถือเป็นการประนีประนอมที่หาได้ยากยิ่ง เพื่อลดความโกรธแค้นที่เพิ่มสูงขึ้นของประชาชน
ปราโบโวกล่าวว่า ภายในวันที่ 1 กันยายน สมาชิกรัฐสภาจะถูกยกเลิกเงินช่วยเหลือบางส่วน และระงับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศภายใต้มาตรการพักงานชั่วคราว
การประท้วงของประชาชนชาวอินโดนีเซียทวีความรุนแรงขึ้นทั่วประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ปราโบโวได้เรียกบุคคลสำคัญของประเทศมาประชุมในช่วงสุดสัปดาห์ และยกเลิกการเดินทางไปยังประเทศจีน เขาได้พบกับบุคคลสำคัญทางศาสนา 16 คน และผู้นำทางการเมือง 8 คน รวมถึงอดีตประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการ์โนปูร์ตี ประธานพรรคประชาธิปไตยแห่งการต่อสู้แห่งอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการเพียงพรรคเดียวของประเทศ
การประท้วงห้าวันเริ่มต้นขึ้นในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันจันทร์สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาทั้ง 580 คนได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยรายเดือนเดือนละ 50 ล้านรูเปียห์ นอกเหนือจากเงินเดือน เงินช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้ว สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำของกรุงจาการ์ตาเกือบ 10 เท่า
นักวิจารณ์โต้แย้งว่าเงินช่วยเหลือใหม่นี้ไม่เพียงแต่มากเกินไปเท่านั้น แต่ยังขาดความละเอียดอ่อน ในช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังเผชิญกับค่าครองชีพและภาษีที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย