อิสราเอล ยิงขีปนาวุธ ปลิดชีพโฆษกฮามาสในฉนวนกาซา
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า กองทัพอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศใส่ย่านที่อยู่อาศัยอัล-ริมัลในกาซา ซิตี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ส่งผลให้นายอาบู โอไบดา โฆษกกลุ่มติดอาวุธของกลุ่มฮามาสเสียชีวิต โดยโอไบดาเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเพียงไม่กี่คนที่ยังเหลืออยู่จากช่วงก่อนการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี 2023
กองกำลังป้องกันชาติอิสราเอล (IDF) และหน่วยงานความมั่นคงอิสราเอล (Shin Bet) ได้ข้อมูลข่าวกรองจนทราบพิกัตของโอไบดา จนนำมาสู่การยิงขีปนาวุธ 5 ลูกใส่อาคารที่อยู่อาศัยในกาซา ซิตี้ ที่ทำให้โอไบดาเสียชีวิต นายอิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล กล่าวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ว่าพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมของโอไบดาจะถูกพุ่งเป้าในการยกระดับปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา
อิสราเอลระบุว่า โอไบดาเป็นเหมือนหน้าตาให้กับกลุ่มฮามาสในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ โดยเป็นตัวแทนของกองพลน้อยอัลกัสซัมในการออกมากล่าวโจมตีอิสราเอลตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยโอไบดาถือเป็นไอดอลให้กับผู้สนับสนุนฮามาสในตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้กลุ่มฮามาสยังไม่ออกมายืนยันการเสียชีวิตของโอไบดา ขณะที่นักข่าวท้องถิ่นระบุว่าเหตุโจมตีดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย บาดเจ็บ 20 ราย ซึ่งในนี้มีเด็กที่เสียชีวิตด้วย