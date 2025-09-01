‘คิม จองอึน’ ตรวจสายการผลิตขีปนาวุธใหม่อัตโนมัติ ชี้ช่วยเพิ่มความพร้อมรบ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าวกลางเกาหลี(เคซีเอ็นเอ) สื่อทางการรายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสายการผลิตขีปนาวุธใหม่และกระบวนการผลิตขีปนาวุธอัตโนมัติ ที่โรงงานผลิตอาวุธแห่งหนึ่งของเกาหลีเหนือในสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม ก่อนหน้าที่เขาจะเดินทางไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมพิธีสวนสนามในวาระครบ 80 ปี วันแห่งชัยชนะ ในการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเป็นเจ้าภาพจัด โดยยังมีผู้นำชาติอื่นๆ รวมถึงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียเข้าร่วมด้วย
ผู้นำคิมกล่าวว่า กระบวนการการผลิตที่ทันสมัยจะช่วยเพิ่มความพร้อมรบของหน่วยขีปนาวุธสำคัญ ซึ่งการตรวจดูสายการผลิตอาวุธที่โรงงานแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของผู้นำคิมในการเร่งผลิตขีปนาวุธจำนวนมาก
ทั้งนี้เกาหลีเหนือยังคงตกอยู่ภายใต้การถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติอย่างหนักเพื่อตอบโต้ที่เกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธนำวิถี ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อมติขององค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) โดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่นานาชาติชี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรได้ส่งผลกระทบต่อเกาหลีเหนือเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เกาหลีเหนือยังคงได้รับการสนับสนุนทั้งทางเศรษฐกิจ การทหารและการเมืองจากรัสเซียและจีน ซึ่งเป็นพันธมิตร