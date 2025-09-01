โสมขาว สั่งปิดวิทยุทหารพูดโจมตีเกาหลีเหนือในรอบ 15 ปี หวังลดตึงเครียดกับโสมแดง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้มีคำสั่งให้ยุติการใช้วิทยุทางทหารที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้ หรือ K-POP เข้าไปในเกาหลีเหนือ การยุติออกอากาศดังกล่าวเป็นหนึ่งในความพยายามของเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอี แจมยองในการลดความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือ
วิทยุกระจายเสียงนี้มีชื่อว่า เสียงแห่งสันติภาพ หรือ Voice of Freedom เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เกาหลีใต้ใช้กับเกาหลีเหนือ โดยนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ยุติการออกอากาศของวิทยุกระจายเสียงทางทหารเข้าไปในเกาหลีเหนือในรอบ 15 ปี หลังเกาหลีใต้กลับมาใช้วิทยุกระจายเสียงทางทหารอีกครั้งหลังเกาหลีเหนือจมเรือรบของเกาหลีใต้
ประธานาธิบดีอีของเกาหลีใต้มีนโยบายที่จะลดความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือ โดยหลังเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีอีได้สั่งปิดเครื่องกระจายเสียงที่เผยแพร่ข้อความโจมตีผู้นำคิม จองอึนของเกาหลีเหนือ พร้อมกับพยายามทำให้สองประเทศมีการพูดคุยกันมากขึ้น โดยเสนอให้มีการหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐและผู้นำคิมของเกาหลีเหนือในเรื่องสันติภาพ
อย่างไรก็ตาม เกาหลีเหนือยังคงปฏิเสธการลดความตึงเครียดและการเสนอให้มีการพูดคุยกับเกาหลีใต้ หลังสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่เลวร้ายแตะจุดต่ำสุดในสมัยที่นายยุน ซอกยอลยังเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้