‘สี จิ้นผิง’ ลั่น ยกระดับความร่วมมือ SCO มุ่งผลักดันระเบียบความมั่นคงโลกใหม่ ต้านการใช้อำนาจครอบงำ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่มีจีนเป็นเจ้าภาพได้เปิดฉากขึ้นแล้ว ที่นครเทียนจิน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้กล่าวเปิดการประชุมว่า จีนจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เพื่อยกระดับเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคขึ้นสู่ระดับใหม่ พร้อมทั้งเปิดเผยความมุ่งมั่นของเขาในการผลักดันระเบียบความมั่นคงโลกใหม่ ซึ่งเป็นความท้าทายต่อสหรัฐอเมริกา มหาอำนาจคู่ปรับ
ประธานาธิบดีสีกล่าวว่า องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้สร้างแบบอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ และว่า เวทีความร่วมมือนี้คัดค้านการแทรกแซงจากภายนอกอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้นำจีนยังกล่าวถึงการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในกิจการระหว่างประเทศ การต่อต้านลัทธิการใช้อำนาจครอบงำและการเมืองเชิงอำนาจ รวมถึงการส่งเสริมการพหุภาคีนิยม
การประชุมสุดยอด SCO ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ที่นครเทียนจินของจีน โดยมีผู้นำชาติสมาชิก ประเทศคู่เจรจาและผู้สังเกตการณ์จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม ในจำนวนนี้รวมถึงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอิสเดีย ผู้นำจากชาติเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งสำคัญของประเทศในซีกโลกใต้