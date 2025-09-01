ตร.ออสซี่ รวบทันควัน ชายขับรถพุ่งชนประตู สถานกงสุลรัสเซีย ในซิดนีย์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ตำรวจออสเตรเลียได้จับกุมชายรายหนึ่งหลังก่อเหตุขับรถพุ่งชนประตูของสถานกงสุลรัสเซียประจำนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เหตุเกิดช่วงเวลาก่อน 08.00 น.ของวันจันทร์(1 ก.ย.)ตามเวลาท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครซิดนีย์เปิดเผยว่า หน่วยตำรวจคุ้มครองทางการทูตของออสเตรเลียได้เข้าตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลรัสเซีย หลังจากมีรถยนต์เอสยูวีคันหนึ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตมาจอดขวางทางเข้าของสถานกงสุลรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในย่านวูลลาฮรา
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงได้พยายามพูดคุยสอบถามคนขับรถคันดังกล่าว ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขับรถพุ่งชนประตูทางเข้าของสถานกงสุล โดยผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ 39 ปี ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในที่เกิดเหตุโดยปราศจากการขัดขืน และกำลังถูกสอบปากคำถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บที่มือ 1 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรายอื่นเพิ่มเติม
สถานีโทรทัศน์สกายนิวส์และไนน์ได้เผยแพร่ภาพรถเอสยูวีสีขาวคันที่ถูกใช้ก่อเหตุมีความเสียหายบริเวณหน้าต่างรถจอดอยู่ข้างเสาธงชาติรัสเซียด้วย