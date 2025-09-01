ยอดชาวอัฟกัน สังเวยแผ่นดินไหวแรง 6.0 พุ่งกว่า 250 ราย เจ็บทะลุครึ่งพัน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าวเอพีรายงานความคืบหน้าว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.0 แมกนิจูด สั่นสะเทือนภาคตะวันออกของประเทศอัฟกานิสถานติดชายแดนปากีสถาน เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23.47 น.ของวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นนั้น พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอย่างน้อยกว่า 250 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 500 ราย
แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนในหลายเมืองของจังหวัดคูนาร์ ใกล้กับเมืองจาลาลาบัด ในจังหวัดนันกาฮาร์ โดยจุดศูนย์กลางแรงสั่นสะเทือนอยู่ห่างจากเมืองจาลาลาบัด ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกราว 27 กม.และอยู่ลึกลงไปประมาณ 8 กม. จากการรายงานของสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอส) ซึ่งเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดตื้นมากมักก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง
สำนักงานจัดการภัยพิบัติคูนาร์แถลงว่า มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 250 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย 500 ราย ในเขตนูร์กุล, โซกี, วัตปูร์, มาโนกี และ ชาปาดาเร
ก่อนหน้านั้นรอยเตอร์รายงานว่า หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรง 6.0 ดังกล่าว ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งที่ 2 ในจังหวัดนันกาฮาร์ มีความรุนแรง 4.5 แมกนิจูด ที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร และยังมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกอย่างน้อย 13 ครั้ง ทำให้ผู้คนหลายร้อยคนต้องหนีออกมาจากบ้านเรือนของตนเอง
สำหรับเมืองจาลาลาบัด เป็นเมืองการค้าที่คึกคักเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานและเป็นด่านชายแดนสำคัญระหว่างประเทศทั้งสอง แม้ว่าจะมีประชากรประมาณ 300,000 คน แต่เขตมหานครแห่งนี้กลับมีขนาดใหญ่กว่ามาก ขณะที่อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารเตี้ยๆ ส่วนมากสร้างจากคอนกรีตและอิฐ ส่วนพื้นที่รอบนอกมีบ้านเรือนที่สร้างด้วยอิฐดินเผาและไม้ ซึ่งหลายแห่งมีการก่อสร้างที่ไม่ค่อยดีนัก