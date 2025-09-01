ทรัมป์ เดินหน้าผลักดัน เปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหม เป็น กระทรวงสงคราม
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม โดยอ้างวอลล์สตรีทเจอร์นัล ที่อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐ ระบุว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐ กำลังเดินหน้าวางแผนที่จะเปลี่ยนชื่อ กระทรวงกลาโหม (Department of Defense) ให้กลับไปใช้ชื่อว่า กระทรวงสงคราม (Department of War)
การรื้อฟื้นการใช้ชื่อ กระทรวงสงคราม สำหรับหน่วยงานของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดนั้น มีความเป็นไปได้สูงว่าจะต้องอาศัยการดำเนินการจากสภาคองเกรส แต่รายงานระบุว่า ทำเนียบขาวก็กำลังหาวิธีการทางเลือกอื่น ๆ เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้
เกร็ก สตูบ ส.ส.รีพับลิกันจากรัฐฟลอริดา ได้ยื่นแก้ไขร่างกฎหมาย นโยบายกลาโหมประจำปี โดยเสนอให้เปลี่ยนชื่อกระทรวงดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสบางส่วนที่สนับสนุนแนวคิดนี้
อย่างไรก็ตาม ทำเนียบขาวไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม แต่ได้เน้นย้ำถึงคำกล่าวของทรัมป์ในสัปดาห์นี้ที่ชี้ให้เห็นถึง ศักยภาพด้านการรุก ของกองทัพสหรัฐ
“ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวไว้ กองทัพของเราควรมุ่งไปที่ การรุก ไม่ใช่เพียงแค่การป้องกัน ซึ่งนี่คือเหตุผลที่เขาให้ความสำคัญกับ นักรบ ที่กระทรวงกลาโหม แทนที่จะเน้นเรื่อง DEI และอุดมการณ์แบบ ‘woke’ จับตาดูกันต่อไป!” แอนนา เคลลี่ โฆษกทำเนียบขาวกล่าว โดยคำว่า DEI เป็นตัวย่อที่หมายถึงโครงการที่มุ่งเพิ่มความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ ทรัมป์หยิบยกแนวคิดที่จะ รีแบรนด์ (เปลี่ยนชื่อ) กระทรวงกลาโหมให้เป็น “กระทรวงสงคราม” ขึ้นมา ระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ส.ค. โดยเขากล่าวว่า “มันฟังดูดีกว่าสำหรับผม”
ทรัมป์กล่าวว่า “เมื่อก่อนมันถูกเรียกว่า ‘กระทรวงสงคราม’ และมันฟังดูทรงพลังมากกว่า เราต้องการการป้องกันก็จริง แต่เราก็ต้องการการรุกด้วย ในยุคที่มันถูกเรียกว่ากระทรวงสงคราม เราชนะทุกอย่าง เราชนะทุกอย่าง และผมคิดว่าเราจำเป็นต้องกลับไปสู่สิ่งนั้นอีกครั้ง”
กระทรวงสงคราม ได้กลายมาเป็น กระทรวงกลาโหม ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทีละขั้น เริ่มต้นด้วย พระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ ปี 1947 ซึ่งได้รวมกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้อยู่ภายใต้องค์กรเดียวที่เรียกว่า National Military Establishment ต่อมา ในปี 1949 ได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และได้บัญญัติชื่อ “กระทรวงกลาโหม (Department of Defense)” ขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน ทรัมป์และรัฐมนตรีกลาโหม พีต เฮกเส็ธ ก็กำลังเดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทัพให้ดู แข็งกร้าวและเชิงรุกมากขึ้น พร้อมกับดำเนินการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน รวมถึงการปลดผู้นำทหารระดับสูงบางราย ที่มีมุมมองถูกมองว่าขัดแย้งกับทรัมป์ออกจากตำแหน่ง
รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้พยายามที่จะ ห้ามบุคคลข้ามเพศ (transgender individuals) เข้าร่วมกองทัพสหรัฐฯ และให้ถอดถอนผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันออกไปด้วย กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน) ระบุว่าบุคคลข้ามเพศนั้น ไม่เหมาะสมทางการแพทย์ แต่ในขณะเดียวกัน นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองก็โต้แย้งว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริง และถือเป็นการ เลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย