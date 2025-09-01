สื่อเมียนมาอ้าง อินเดีย หนุนแผนรบ.ทหาร จัดเลือกตั้งใหญ่ เตรียมส่งคณะร่วมสังเกตการณ์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน โกลบอลนิวไลต์ออฟเมียนมา สื่อทางการรายงานว่า อินเดียจะส่งทีมงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ เป็นการส่งสัญญาณว่าอินเดียให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศที่ถูกชาติตะวันตกและกลุ่มนักวิจารณ์วิพากษ์ว่าเป็นการเลือกตั้งที่หลอกลวง เนื่องจากหลายฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วม
สื่อทางการเมียนมารายงานว่า การสนับสนุนแผนการจัดเลือกตั้งดังกล่าวของอินเดียมีขึ้นในระหว่างพลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา พบปะหารือกับนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย นอกรอบการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันอาทิตย์(31 ส.ค.)ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการพบปะกับผู้นำต่างชาติที่แทบจะเกิดขึ้นได้ยากสำหรับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาผู้นี้ซึ่งมักถูกเมินเฉยจากผู้นำนานาชาติส่วนใหญ่หลังจากเกิดเหตุรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี 2564
โกลบอลนิวไลต์ออฟเมียนมารายงานว่า ในการหารือผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาและนายกรัฐมนตรีอินเดียได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่จะเป็นหลักประกันสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายระหว่างกัน การส่งเสริมการค้าและการปรับปรุงมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
ด้านกระทรวงต่างประเทศของอินเดียแถลงในวันอาทิตย์ว่า นายกรัฐมนตรีโมดีหวังว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมียนมาจะจัดขึ้นอย่างยุติธรรมและครอบคลุมโดยมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โกลบอลนิวไลต์ออฟเมียนมารายงานเพิ่มเติมว่า พลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ยังได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ซึ่งได้หารือกันถึงความสนับสนุนของจีนในการเตรียมการจัดเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาด้วย