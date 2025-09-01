ฮุนมาเนต หารือ เลขาฯยูเอ็น ยินดี ไทย-กัมพูชา หยุดยิง หวัง 2 ชาติ กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ฮุน มาเนต นายกฯ กัมพูชา ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปเมืองเทียนจิน ประเทศจีน ร่วมประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมหารือกับ นายอันโตนิโอ กูเตเรส เลขาธิการสหประชาชาติ
โดย ฮุน มาเนต เปิดเผยว่า เลขาฯ ยูเอ็น ได้ขอบคุณกัมพูชา ที่แสดงความมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในฐานะสมาชิกขององค์การโลกในภารกิจต่างๆ
เนื่องด้วยกรณีพิพาทชายแดน ระหว่างกัมพูชาและไทย เลขาฯยูเอ็น ระบุว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ยินดีต่อการหยุดยิงระหว่างกองทัพไทยและกัมพูชา และยังคงผลักดันให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ กลับสู่สภาวะปกติ ในอนาคตอันใกล้
พร้อมกันนี้ กูเตเรส ยังได้ยอมรับข้อเสนอที่เรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่าย หลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และสนุบสนัน แก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี ด้วยการใช้กลไกที่มีอยู่ (JBC) บนพื้นฐานของข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างกัมพูชาและไทย สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ กฎหมายระหว่างประเทศ