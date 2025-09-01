หนังสือเล่าเรื่องราชวงศ์ เผย ‘ควีนคามิลลา’ สุดกล้า ใช้ส้นรองเท้าสู้ ชายก่อเหตุลวนลาม สมัยวัยรุ่น
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ในหนังสือเรื่อง Power and the Palace ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษ เขียนโดย วาเลนไทน์ โลว์ อดีตบรรณาธิการข่าวสายราชสำนักของหนังสือพิมพ์ The Times ระบุอ้างว่า สมเด็จพระราชินีคามิลลา พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระประมุขแห่งราชวงศ์อังกฤษ สมัยยังทรงเป็นสาววัยรุ่นสามัญชนนั้น ทรงตกเป็นเหยื่อของการถูกผู้ชายลวนลาม แต่พระองค์ทรงมีความหาญกล้าในการเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุด้วยการใช้ส้นรองเท้าไล่ฟาดผู้ก่อเหตุในการสู้เพื่อป้องกันตนเอง
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อ้างว่า ควีนคามิลลา ทรงเล่าประสบการณ์เลวร้ายนี้ให้กับนายบอริส จอห์นสัน นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนในขณะนั้นได้ฟังเมื่อช่วงปี 2008 โดยระบุว่าตอนนั้นพระองค์ทรงยังเป็นวัยรุ่น อายุประมาณ 16-17 ปี เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถไฟที่ไปยังสถานีแพดดิงตัน ชายคนหนึ่งเข้ามาใช้มือสัมผัสตัว “คามิลลา แชนด์” ควีนคามิลลาที่ยังเป็นสาวแรกรุ่นในตอนนั้น ขณะถอดรองเท้าที่ใส่มาตีฟาดเข้าไปที่ชายที่ก่อเหตุลวนลาม
ในหนังสือระบุว่าพระองค์ทรงบอกกับนายจอห์นสันว่า นั่นเป็นวิธีการที่มารดาของพระองค์สอนเอาไว้หากตกอยู่ในสถานการณ์คับขันเช่นนั้น และว่า เมื่อพระองค์มาถึงลอนดอน พระองค์ก็ได้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟทราบจนชายที่ก่อเหตุรายนั้นถูกจับกุม
สำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ได้มีการโต้แย้งรายละเอียดของเรื่องราวดังกล่าว
ด้านนายโลว์ให้สัมภาษณ์ในรายการ Today ทาง BBC Radio 4 ว่า ควีนคามิลลาทรงทำสิ่งที่มีความรับผิดชอบ พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงมีไหวพริบและมีความเข้มแข็งเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในการทำให้ชายคนดังกล่าวถูกจับกุม
ภารกิจส่วนใหญ่ที่ผ่านมาของควีนคามิลลามักเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศและการถูกข่มขืน และพระองค์ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์กรการกุศลอย่าง SafeLives ด้วย
ในสุนทรพจน์อันทรงพลังหลายครั้ง ควีนคามิลลาทรงกล่าวถึงความกล้าหาญของผู้ที่เคยประสบกับเหตุความรุนแรงในครอบครัว ครั้งหนึ่งในงานเลี้ยงรับรององค์กร SafeLives ที่พระตำหนักแคลเรนซ์ เมื่อเดือนเมษายน พระองค์ตรัสว่าถ้าเป็นเมื่อ 10 ปีก่อน เราคงไม่ได้พูดกันถึงปัญหาเหล่านี้ เพราะมันเป็นเรื่องต้องห้าม ไม่มีใครอยากพูดถึงมัน แต่ตอนนี้ 10 ปีผ่านมา เรามีผู้รอดชีวิตมาเล่าเรื่องราวของพวกเขา ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาคงอายเกินกว่าจะออกมาเล่าเรื่องของตัวเอง แต่ตอนนี้พวกเขาจะลุกขึ้นมาพูดและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ กล้าพูด
แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่า ควีนคามิลลาทรงไม่เคยเปิดเผยถึงประสบการณ์เลวร้ายของพระองค์ต่อสาธารณะมาก่อน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนสนใจประสบการณ์ที่พระองค์เผชิญไปมากกว่าที่จะให้สนใจเหยื่อที่พระองค์ทำงานด้วย