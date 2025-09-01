แม่ตกจากที่สูง 290 ฟุต ดับต่อหน้าลูก หลังปีนไปเซลฟี่ ฉลองวันเกิด ไม่กี่นาทีหลังเพิ่งโดดบันจี้จัมพ์

ดับในวันเกิด แม่ตกจากที่สูง เสียชีวิตต่อหน้าลูก หลังขึ้นที่สูง 290 ฟุต เซลฟี่โดดบันจี้จัมพ์สำเร็จ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน เดลีเมลล์ รายงานข่าวเศร้า เมื่อแม่รายหนึ่ง พลัดตกจากที่สูง 290 ฟุต เสียชีวิตต่อหน้าลูกชาย ขณะพยายามถ่ายเซลฟี่บนหอคอย หลังจากโดดบันจี้จัมพ์สำเร็จ ในวันเกิดครบรอบ 45 ปี
อลิซาเบธ ลิซา กุชชิน่า นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม ผู้หลงใหลในกีฬาผาดโผน ลื่นล้มและตกลงจากที่สุด 290 ฟุต เสียชีวิต บนหอคอยเดียวกันกับที่เธอเคยกระโดดเชือกเมื่อไม่กี่นาทีก่อน ขณะฉลองวันเกิด
นิกิตา ลูกชายวัย 23 ปีของเธอ ที่กำลังเสียใจอย่างหนัก อยู่กับเธอที่นั่น เมื่อเธอตกลงไปในเมืองพาฟลอฟสค์ ใกล้กับเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย
ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ Zvezda ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซีย เปิดเผยว่า เธอปีนกลับขึ้นไปโดยไม่มีเชือกนิรภัย ลื่นล้ม และร่วงลงมา ที่ความสูง 290 ฟุต
อลิซาเบธ เป็นคุณแม่ลูกสอง โดย ได้แชร์ภาพวิดีโอที่เธอกระโดดสำเร็จ โดยเห็นเธอแกว่งตัวไปมาบนเชือกยางยืด เหนือพื้นเล็กน้อย ก่อนที่เธอจะได้รับความช่วยเหลือให้ลงจากชานชาลา หญิงคนดังกล่าวหัวเราะและพูดว่า “ไปกันเถอะ!” หลังจากเธอกระโดดได้สำเร็จ เธอก็ปีนขึ้นไปบนหอคอยเพื่อถ่ายเซลฟี่ที่ระลึก ก่อนที่จะตกลงมา
บริษัท 23block ซึ่งเป็นผู้จัดการกระโดดเชือกยอดนิยมนี้ กล่าวว่า ลิซ่า นักกระโดดเชือกผู้มากประสบการณ์และคุณแม่ลูกสอง ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันด้วยสถานการณ์อันน่าเศร้า
อลิซาเบธ พร้อมด้วย นิกิตา เป็นสมาชิกของทีมกีฬาของเรา ตอนนี้ทั้งทีมกำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียของเธอ นี่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สำหรับพวกเรา
สำนักงานอัยการรัฐได้เริ่มการสอบสวนการเสียชีวิตของหญิงรายดังกล่าวแล้ว
“พวกเขาจะตรวจสอบว่าผู้จัดงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายในการให้บริการหรือไม่”