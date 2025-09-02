ยอดดับดินไหวอัฟกันทะลุ 800 เจ็บ 2.5 พัน จ่อพุ่งต่อเนื่อง UN วอนโลกร่วมช่วย
ซาบิฮุลเลาะห์ มูจาฮิด โฆษกรัฐบาลตาลิบัน แถลงเมื่อวันที่ 1 กันยายน ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 6.0 แมกนิจูด ในภาคตะวันออกของอัฟกานิสถาน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 31 สิงหาคม อยู่ที่อย่างน้อย 800 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 2,500 คน เฮลิคอปเตอร์เข้าถึงพื้นที่บางส่วนแล้ว แต่การสัญจรบนท้องถนนค่อนข้างลำบาก
อย่างไรก็ดี ทางการคาดว่าจำนวนความสูญเสียน่าจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยังมีอีกหลายจุดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเมืองคูนาร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองจาลาลาบัด ในจังหวัดนันการ์ฮาร์ ที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่
ชาวบ้านคนหนึ่งในเขตนูร์กัล ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในคูนาร์ กล่าวว่าหมู่บ้านเกือบทั้งหมดถูกทำลาย ผู้คนจำนวนมากถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพัง แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (ยูเอสจีเอส) ระบุว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อย โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองจาลาลาบัดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 27 กิโลเมตร ลึก 8 กิโลเมตร ทั้งนี้ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในระดับตื้นมักจะสร้างความเสียหายมากกว่า หลังแผ่นดินไหวครั้งแรกยังมีอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายครั้ง
ภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานเป็นพื้นที่ภูเขาที่ตั้งอยู่ห่างไกล แผ่นดินไหวทำให้การติอต่อสื่อสารแย่ลง ถนนที่ถูกปิดกั้นทำให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องเดินเท้า 4-5 ชั่วโมงเพื่อไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิต มีเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวเข้าและออกจากสนามบินนันการ์ฮาร์ เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ชาราฟัต ซามาน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขทาลิบัน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งปฏิบัติการกู้ภัย โดยทีมแพทย์จากคูนาร์ นันการ์ฮาร์ และกรุงคาบูล ได้เดินทางมาถึงพื้นที่แล้ว อย่างไรก็ดี หลายพื้นที่ยังไม่สามารถรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บได้ และคาดว่าตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีรายงานเข้ามา
ขณะที่นายฟิลิปโป กรานดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ยิ่งซ้ำเติมความท้าทายด้านมนุษยธรรมที่มีอยู่แล้วในอัฟกานิสถานทวีความรุนแรงขึ้น และเรียกร้องให้ประเทศผู้บริจาคให้การสนับสนุนความพยายามบรรเทาทุกข์
กรานดีโพสต์บนเอ็กซ์ว่า เหตุการณ์นี้ได้เพิ่มความตายและการทำลายล้างท่ามกลางปัญหาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงภัยแล้ง ที่บังคับให้ชาวอัฟกันหลายล้านคนเดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน หวังว่าประชาคมผู้บริจาคจะไม่รีรอในการให้การสนับสนุนต่อความพยายามที่จะช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ครั้งนี้