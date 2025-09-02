‘คิม จองอึน’ นั่งรถไฟถึงจีน จ่อร่วมพิธีสวนสนามใหญ่ 80 ปี สิ้นสุดสงครามโลก
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ พร้อมด้วยคณะทำงานได้นั่งรถไฟออกจากกรุงเปียงยางและเข้าสู่พรมแดนประเทศจีนแล้วเมื่อเช้าวันที่ 2 กันยายน เพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ที่สุดของจีนที่ชื่อ วันแห่งชัยชนะ ในวันที่ 3 กันยายน เพื่อเป็นการครบรอบ 80 ปีที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้เพื่อเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
หนังสือพิมพ์โรดอง ซินมุนของเกาหลีเหนือเปิดเผยภาพขณะที่ผู้นำคิม พร้อมด้วยคณะเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศ นั่งอยู่บนรถไฟสีเขียวเข้ม คล้ายกับรถไฟกันกระสุนที่ผู้นำคิมเคยใช้เวลาเดินทางไปต่างประเทศ
การเข้าร่วมพิธีสวนสนามที่ประเทศจีนในวันพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผู้นำคิมเข้าร่วมงานสำคัญที่มีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมด้วย และเป็นครั้งแรกในรอบ 66 ปีที่ผู้นำเกาหลีเหนือเข้าร่วมพิธีสวนสนามของประเทศจีน นายนีล โธมัส ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองของจีนจากสถาบัน Asia Society Policy Institute’s Center for China Analysis กล่าวว่า “การที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย ประธานาธิบดีมาซูด เปเซซเคียนของอิหร่าน และผู้นำคิม จองอึนของเกาหลีเหนือเข้าร่วมพิธีสวนสนามในครั้งนี้ยิ่งเน้นย้ำถึงบทบาทของจีนในฐานะผู้นำด้านอำนาจนิยมของโลก”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน เกาหลีเหนือยังระบุว่าความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและจีนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับสนับสนุนคำกล่าวของประธานาธิบดีสีของจีนที่เรียกร้องให้ธรรมาภิบาลโลกมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น