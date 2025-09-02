ผู้เชี่ยวชาญโลกชี้ อิสราเอลก่อเหตุ ‘ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์’ ในกาซา
สมาคมนักวิชาการด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชั้นนำของโลก หรือ International Association of Genocide Scholars : IAGS ประกาศว่า อิสราเอลกำลังก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซา
ในมติที่ผ่านการรับรอง IAGS ระบุว่า การกระทำของอิสราเอลเข้าข่ายตามคำนิยามทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
IAGS นำเสนอข้อมติยาว 3 หน้ากระดาษเกี่ยวกับการกระทำมากมายที่อิสราเอลได้ทำตลอดช่วงสงครามซึ่งยืดเยื้อยาวนาน 22 เดือน ซึ่งเห็นว่าการกระทำเหล่านั้นเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
ทั้งนี้ IAGS เป็นสมาคมวิชาชีพด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จำนวนมาก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว หรือ Holocaust Ffpในจำนวนสมาชิกกว่า 500 คน มี 28% ที่เข้าร่วมการลงคะแนนเสียง และ 86% ของผู้ร่วมลงคะแนนโหวตสนับสนุนมติฉบับนี้
แถลงการณ์ได้สรุปนโยบายและการกระทำของอิสราเอล โดยชี้ให้เห็นถึงการโจมตีอย่างกว้างขวางต่อบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการศึกษา
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงตัวเลข เด็กกว่า 50,000 คน ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการโจมตีของอิสราเอล ตามข้อมูลขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของชาวปาเลสไตน์ในกาซาที่จะอยู่รอดและสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไป
มติดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของผู้นำอิสราเอลต่อแนวคิดการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดออกจากกาซา ควบคู่ไปกับการที่อิสราเอลทำลายที่อยู่อาศัยเกือบทั้งหมดในฉนวนกาซาด้วย
IAGS ยังกล่าวถึงคำพูดของผู้นำอิสราเอลที่ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของชาวปาเลสไตน์ในกาซา โดยเหมารวมว่าทั้งหมดคือศัตรู พร้อมทั้งประกาศจะ “บดขยี้ทำลายกาซา” และทำให้ฉนวนกาซากลายเป็น “นรกบนดิน”
ด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลกล่าวว่า รายงานนี้อ้างอิงจาก “คำโกหกของฮามาส” และงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพ โดยเรียกรายงานนี้ว่าเป็น “ความอับอายขายหน้าของวงการกฎหมาย” โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลบอกว่า อิสราเอลต่างหากที่เป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
นักวิชาการของ IAGS ระบุว่า แม้การโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คน และถูกจับเป็นตัวประกัน 251 คน จะถือเป็นอาชญากรรม แต่การตอบโต้ของอิสราเอลไม่ได้มุ่งไปที่ฮามาสเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังมุ่งเป้าไปที่ประชากรทั้งหมดในฉนวนกาซาด้วย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน กระทรวงสาธารณสุขกาซาที่อยู่ภายใต้การบริหารของฮามาสระบุว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 63,557 ราย และได้รับบาดเจ็บ 160,660 คน นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น แต่ไม่ได้แยกแยะตัวเลขของพลเรือนกับนักรบ
ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการตรวจสอบติดตามภาวะอาหาร (IPC) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ ยืนยันว่า มีภาวะความอดอยากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของกาซา โดยอิสราเอลถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความอดอยากดังกล่าวขึ้น เนื่องจากยังคงจำกัดการนำเข้าอาหารและความช่วยเหลือทางการแพทย์เข้าสู่กาซา