สลด! ดินถล่มทับหมู่บ้านในซูดาน ดับกว่า 1 พัน วอนยูเอ็นช่วยเหลือ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุดินถล่มใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเทือกเขามาร์ราห์ ทางตะวันตกของประเทศซูดาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,000 ราย และมีผู้รอดชีวิตเพียง 1 คน ตามรายงานของกองกำลังปลดปล่อยซูดาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน
เหตุดินสไลด์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม หลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักหลายวัน กองกำลังปลดปล่อยซูดานได้ขอให้องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และองค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเก็บกู้ศพผู้เสียชีวิตที่มีทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก
ทางกองกำลังปลดปล่อยซูดาน ที่ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวในภูมิภาคดาร์ฟูร์ บอกว่าหมู่บ้านดังกล่าวเสียหายทั้งหมด การสู้รบระหว่างกองทัพซูดานและกองกำลังติดอาวุธ Rapid Support Forces (RSF) ในทางตอนเหนือของรัฐดาร์ฟูร์ทำให้ประชาชนย้ายมาอาศัยอยู่ในเขตเทือกเขามาร์ราห์ที่มีการขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค
นอกจากนั้น ซูดานยังเจอกับภาวะอดอยากและประชาชนพลัดถิ่นหลายล้านคนเพราะสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานาน 2 ปี ยิ่งส่งวิกฤตให้กับประชาชนในพื้นที่